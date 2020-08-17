拒收硬幣？ 中國星巴克道歉 網友批：沒誠意

日前一位博主拍攝體驗用硬幣生活一天的影片，但前往星巴克準備消費時，卻被店員拒絕，視頻一出，立即引起廣大網友怒罵「拒收人民幣是犯法的」，相關話題衝上微博熱搜，中國星巴克也出面道歉，表示沒有拒收硬幣的規定；不過星巴克道歉後，網友卻更生氣了！

21世紀經濟網報導，影片中可見一名女子拿著一袋硬幣，到星巴克想買飲料，不過女子還沒點單店員就表示「店裡不收硬幣」，女子再次詢問店員，對方仍告知不收。

得知硬幣無法購買後，女子準備向店外走，一旁錄製視頻的男子，上前詢問店員哪條規定硬幣不能買咖啡的？店員則表示是店裡的規定，並非他本人的意願，也請男子不要對他進行拍攝。

據報導，星巴克店員拒收硬幣的影片上傳後引起許多網友不滿，有網友表示「拒收硬幣涉嫌違法行為」，有人認為「同樣是花錢買咖啡，用硬幣為什麼就不行了？」且星巴克作為知名品牌，拒收讓企業形象大打折扣，相關話題衝上微博熱搜。

星巴克中國官方微博15日晚間回應，「在門店消費可選擇包括現金支付在內的多種支付方式，沒有拒收硬幣的規定。疫情期間，更鼓勵顧客使用無接觸式的電子支付方式，對個別顧客的不佳體驗表示歉意，並已經第一時間向所有門店都明確重申了相關規定。」

不過由於道歉只是發布在留言處，許多網友直指道歉沒誠意，很快又登上熱搜排行榜，網友紛紛表示：「只在評論區回覆太敷衍了」、「回應放在評論區？誠意呢？」「拒收本來就是犯法的跟你們規定有啥關係」。