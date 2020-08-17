逾5000次出價！ 「88888」手機號碼 拍出225萬人民幣天價

不少人希望擁有一個數字吉利的手機號碼，給自己討個彩頭，北京朝陽區法院15日在網上司法拍賣一個尾號為「88888」的手機號碼，經過5051次出價，最終以人民幣225萬元（約32.4萬美元）的價格成交，吸引6.7萬人圍觀。

香港01報導，近年中國不少電信商都會公開拍賣含有較多8和6字的「靚號」，這次拍賣標的是營運商中國電信所擁有的手機靚號18901088888，其中第4位到第6位「010」剛好與北京的家居電話區號相同，再加上尾數5個8，非常易記，成為搶手門號。

據報導，拍賣於15日上午10時開始，起拍價為人民幣2000元，至下午3時17分，價格已超過人民幣100萬元，不斷有新的競買者加入，甚至在夜間也有人出價，競爭非常激烈。甚至到了拍賣原定結束時間仍不斷有人出價。

最後拍賣共有589人報名參加，歷經5051次出價、227次延時，期間吸引6.7萬人次圍觀，終於在16日上午11時23分，以225萬元落槌成交。

不過，該成交價並不是司法拍賣手機號最高紀錄。2017年曾有一組含有「77777」的手機號在司法拍賣平台上經歷162次出價，最終拍得人民幣391萬元的天價。同年，一個被稱為「中國第一號」的最靚手機號碼「18888888888」，更以人民幣1.2億元拍賣價售出。