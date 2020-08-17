海青節建構大賽 展現兩岸青年建築設計創意

第八屆海峽兩岸青年節峰會日前開幕。現場外，獨具一格的建築展覽吸引眾人目光，這個建築專業展是一年一度「中建海峽杯」海峽兩岸大學生實體建構大賽的優秀作品展。

一年一度的海峽兩岸大學生實體建構大賽2014年創辦，迄今已是第七屆。大賽由中建海峽建設發展公司冠名主辦，旨在展示兩岸大學生獨特的建築設計創意，為兩岸建築專業的大學生打造夢想舞台，促進兩岸青年交流與合作。

受疫情影響，今年實體建構大賽暨兩岸建築學專業青年學生交流活動，以「建築學專業設計作品展」形式進行，針對兩岸大學生徵集建築學專業設計作品，擇優線下展示。同時利用網路傳播，加強兩岸青年互動與交流，擴大推廣建構大賽。

這次共收集 55份優秀建築學專業設計作品，參展學校包括北京清華大學、東南大學、哈爾濱工程大學等高校以及台灣多所高校。作品內容體現以人為本、綠色可持續、便攜易搭建等的先進設計理念，展示海峽兩岸高校學生交流的現狀，以及兩岸高校建築學相關專業的學術素養。

福建日報報導，展會正中心，是主辦方中建海峽建設發展公司的優秀建築作品展示。另外區域分為三大主題： 「 遇，En-counter」、「 邏輯與細節」、「活力」。

這個設計案的造形，意圖表達營造美好的邂逅空間，留住美麗的時刻，來詮釋兩岸文化的相遇， 「 如果能讓我遇見你，在最美麗的時刻」這也是重慶大學的《隅間呢喃》想要表達的。

年輕人的創意無限。城市喧囂，或許夏夜的寂靜和繁星的閃爍能讓人平靜，感受人與人相互關聯的魅力，這時候一個方便搭建的戶外涼亭就很有作用了，這是東南大學的《星織月繪》。

現場還展出台灣雲林科技大學的《REMOVABLE》的共用眺望台，台灣逢甲大學的《遇見》，清華大學的《洞天》，瀋陽建築大學的《境•界》，台灣高雄大學的《隨遇》等作品。

報導指「 邏輯與細節」主題區，最引人注目的是東南大學的作品《寰宇折疊》。這個設計案能夠在戶外玩耍野炊之時提供庇護場所，同時也能作為裝飾物，並且它易於攜帶，適合出遊野炊。湖南大學的《荷塘月色》，哈爾濱工業大學的《藕聯》，台灣銘傳大學的《海嶼之間》，南昌大學的《共依》等多幅設計精妙，獨具匠心的作品。

最具特色的是「 活力」主題，這是由福州大學建築學院的學生設計的畢業作品。大學生注重傳統，放眼未來，對福州的老街區改造，提出自己的想法。福州的上下杭，早年是福州的商業中心和船運碼頭，《匠心文脈•杭間彌生》針對上下杭的現狀特點進行改造設計，打造一塊獨特的歷史街區，為整塊上下杭帶來新的活力。《鄰里江湖》通過聚人氣，憶文脈的策略整合復興老社區。通過多元化空間、多樣活動的組織，以文化主題為引導，以文化記憶為連接，活化文脈，復興社區。

建築作品展8月15日後，移往福州海峽青少年活動中心長期展出。