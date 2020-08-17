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中國人就是愛「吃爆」小龍蝦！研究警告：這產業正在侵害糧食安全

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
最強「夜消王者」小龍蝦助力大陸各個城市的餐飲地攤經濟。新華社
最強「夜消王者」小龍蝦助力大陸各個城市的餐飲地攤經濟。新華社

若論到全世界最愛吃小龍蝦的國家，中國絕對無人能出其右……

俗稱小龍蝦的克氏原螯蝦，在許多國家都是令人頭痛的存在，牠不僅繁殖力強、適應力高，面對拮据如旱季的生活環境，也能夠生存長達數月──也正是因為如此堅韌的特質，牠成了入侵範圍最廣泛的外來物種之一，嚴重威脅河川原生物種的生存空間，對生態系的影響十分巨大。

小龍蝦屬於蝲蛄科，最大特質就是頭大、身小、肉少、殼多，加上肉質普遍充滿腥味，因此調理方式必須添以大量辣椒調製，這才漸漸地吸引不少饕客注意。

小龍蝦美味 中國人最知道

然而，若論到全世界最愛吃小龍蝦的國家，中國（China）絕對無人能出其右。早年自日本（Japan）引進小龍蝦以來，近十年小龍蝦開始在北京聲名大譟，華北、華中的省分甚至有大量的小龍蝦養殖田──因為中國客「吃爆」小龍蝦的盛況，早已讓繁殖力超強的野生小龍蝦都無法負荷。

《scmp》報導，根據最新的研究發現，中國為因應市場需求而大量崛起的小龍蝦養殖業，已經正在破壞國家的糧食安全，這使得地方政府開始積極地想抑制農民的數量，目的為遏止失去平衡的供需鏈。

根據中華人民共和國農業農村部的數據，小龍蝦的年產量在2003年至2018年間成長了超過30倍，極盛時期一年盛產160萬噸的成果，讓小龍蝦產值高達3690億元人民幣。

土地運用過度 未來後果不堪設想

研究團隊透過為期5年的追蹤調查發現，繁殖小龍蝦所需的土地，一年比一年擴張，甚至在冬季本來應該休耕的田地，全部被用來養小龍蝦用，這不僅讓土地無法自然修復，過度利用的結果，未來只是對土壤造成惡化，無法重新耕作。

傳統上，在中國華中地區的作法，農民們主要是將水稻種植結合小龍蝦養殖，特別是在稻田旁的溝渠，另外繁殖魚類與甲殼類動物，堪稱一舉兩得的作法。

不過研究人員發現，農民們為了加大養殖效益，除了把溝渠挖得更寬、更大外，還將原本應該是季節性淹水的稻田，變成永久性淹水的水田，只為了讓小龍蝦養殖能全天候不中斷。

例如，長江中游地區約有66萬7000公頃的小龍蝦田，而這傳統上，約有一半的土地被用來種植冬季乾旱作物，如今卻成了為了經濟效益而養殖龍蝦，長久下來的影響令專家堪憂。

專家強調，「長時間的淹水對土壤健康有嚴重的害處，這也會破壞國家糧食安全策略。」

昔日的鼓勵政策 讓眾多農民轉行

但事實上，之所以有大量農民們群起投資小龍蝦養殖業，不只是因為小龍蝦的高價，地方政府當年大量鼓勵和激勵的措施，也讓水稻結合小龍蝦的綜合養殖十分盛行，甚至，許多政策還跟習近平的「扶貧計畫」連接在一起，期待藉此增加農民的收入。

2019年，央視甚至還報導了中國的「十大農民」，其中就是有農民在分享養殖水稻和小龍蝦事業的成功。

如今，強烈抑制小龍蝦數量的行為和當年大肆鼓勵和扶植的政策，看來十分諷刺。

研究還發現，現在許多農民們都將小龍蝦視為優先照料的對象，在極端情況下，他們種植水稻，但完全不費心去收割作物，反倒是讓水稻自生自滅後，只關心小龍蝦的繁衍狀況。

目前估計，有效的耕地面積已經減少了40％，令人擔憂的狀況至今依然在發生。

中國農業農村部統計，2018年，全中國用於小龍蝦養殖的土地，高達110萬公頃，而這當中有75％是稻田，預計到2020年底，這樣的面積會增加到130萬公頃。

在小龍蝦養殖的前5個省份（湖北、湖南、安徽、江蘇和江西）中，就占了全中國總產量的90％以上，養殖面積從2012年至2018年成長了2.8倍。

如今，在北京上個月正式要求各省級主管確保糧食和土地的安全程度後，地方官員也不得不重新審視激勵小龍蝦農民的措施，「如何防止耕地過於利用於其他農業和漁業生產，是有關單位目前亟需努力的目標。」

（作者／魯皓平 本文出自2020.8.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

小龍蝦 農民 淹水 北京 食安

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