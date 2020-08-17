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Cartier七夕對戒廣告男男組合是父子？ 網友：感覺是支持LGBT

香港01 / 彭琤琳／報導
圖擷自秒拍影片
圖擷自秒拍影片

傳統節日七夕（8月25日）將至，珠寶品牌Cartier（卡地亞）近日在中國大陸推出「父子對戒」廣告，引起網民熱議。

但在宣傳片中，兩名戴上對戒並肩騎車、相視而笑的男子被指充滿「戀愛氣息」，因此有人質疑Cartier是為了通過審查而將同志情轉為父子情，批評這是欲蓋彌彰。

Cartier周一（10日）在微博發布一段約1分鐘長的廣告影片，宣傳經典戒指款式「Trinity」三環戒。其微博帖文寫道：「世間情感，不論距離，無畏時間，皆因愛而維繫」。影片中除了男女情侶畫面外，還出現了男生與男生、女生與女生的畫面。不少網民看完影片後稱，感覺Cartier在支持LGBT群體。

據悉，Cartier在天貓旗艦店的首頁將這對看起來關係親密的同性情侶描述為父子，並配文「父子亦是兄弟，悅享人生旅途」。但在商品預售頁面中，這款對戒的訂金設為520元（諧音「我愛你」）。此外，在商品詳情頁面中，佩戴方式的演示圖片，是將戒指戴在無名指上。包裝盒是「七夕摯愛」禮盒。

Cartier在天貓旗艦店的宣傳文案描述為父子情。網路圖片
Cartier在天貓旗艦店的宣傳文案描述為父子情。網路圖片

有網民留言批評「男男只能是父子情，女女只能是姐妹情」、「他們的年紀最多只相差3歲，不理解會買對戒的父子感情」、「和爸爸一起戴對戒過浪漫七夕，一生一世了」。有人則指責Cartier費力掩飾如今已稀鬆平常的LGBT元素，反而越描越黑、欲蓋彌彰。不過，也有人認為每個人理解不同，並指出這款戒指的三個環分別代表「愛情、親情、友情」。

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文章授權轉載自《香港01》

七夕 LGBT 同志 同性戀

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