層層卡關 想當島主好難

世界日報 / 中國新聞周刊／蘇杰德報導

買島易、建島難，成功者少、失敗者眾，政策在保護和開發之間搖擺不定，是中國國內無人島開發長期面臨的尷尬處境。

7月22日，遼寧省自然資源廳公布了遼寧省內（大連除外）無居民海島使用金的徵收標準。想做島主，遼寧明碼標價，一次性公開了「無人島最新價格」，比如以「旅遊娛樂」為用島類型，開發者每年最低只需繳納3700元（人民幣，以下同，約532美元），就可以擁有一座面積1公頃的島嶼的使用權。

「想當島主」，再次在網上引發熱議。在武俠大師金庸的筆下，桃花島是「東邪」黃藥師的世外桃源，曾激發了很多人的島主夢。但對現實中的開發者而言，開發無人島更像是魯濱遜漂流記中的荒島求生。一些沿海省份曾在2003年和2005年有過兩度無人島開發熱潮，但一度因為無序開發被叫停。

隱形門檻 官方審批買島難

遼寧是中國北方海島最多的省分，共有633個海島，其中，無居民海島有589個。遼寧確定了原生利用式、輕度利用、中度利用式、重度利用式、極度利用式和填海連島與造成島體消失等六類用島方式。對島嶼破壞越嚴重，出讓金費用越高。此外，遼寧還劃分了六種等級，一等與六等價格相差一倍以上。

以旅遊娛樂用島為例，同樣是對生態破壞最小的原生利用方式，六等無居民海島最低出讓標準為每公頃每年0.37萬元，一等是0.95萬元。對生態破壞最嚴重的是填海連島、造成島體消失，六等島需要每公頃一次性繳納927萬元，一等島則需2455萬元。

但基於發揮經濟槓桿調控作用，從而提高用海生態門檻的原則，無居民海島出讓，地方絕大部分選擇審批的方式，極少採用市場化手段，「地方政府設置了隱形門檻，實際購買難度非常大」，民間島主組織中國島主聯盟的發起人林東說。也就是，要當無人島島主其實並不如想像中的容易。

舉例來說，2017年，珠海的三角島轉讓，吸引了眾多投資者，最終由珠海國資平台珠海九洲控股集團拿下，投資額約22億元，開發周期為5年。林東介紹，珠海不少優質島嶼都給了當地企業，例如2014年，格力地產還拿下了另一座優質島嶼——廟灣島。

地方政府採用保守方式處理無居民海島的使用權，與島嶼的稀缺性有關。國家海洋技術中心原海域海島室主任研究員徐偉表示，國內面積在500平方米以上的無居民海島6693個，主要在浙江、福建和廣東三省，但其中面積大於1平方公里的只有69個，剩下的開發價值不大，適宜開發的海島還是比較稀缺。市場化轉讓方式推進緩慢，也讓真正海島開發實施的案例極少。

牟取暴利 島嶼開發爛尾多

「國家是從2002年開始真正重點關注海洋，海洋經濟上升到國家戰略。」浙江海洋大學教授崔旺來說，無居民海島作為中國海洋權益重要的組成部分，由此受到重視。

次年，「無居民海島保護與利用管理規定」實施，首次提出允許個人或機構開發利用無居民海島，租用期最長為50年，掀起了國內無居民島開發的熱潮，大量資金湧向沿海各省份的無居民海島。公開報導顯示，新加坡一家投資公司準備投資4億開發浙江舟山的徐公島，一名台商則投資3億元開發廣東太白縣放雞島。

這種火熱局面在2005年發生了轉折。當年，浙江省政府下發通知，無居民海島開發利用項目必須報省政府批准。無人島開發隨即迅速冷卻，隨後兩年，無居民海島開發專案暫停審批。開發熱潮下也出現了很多問題，資料顯示，有投資商為牟取暴利，開山炸島，造成無居民海島數量減少。以浙江為例，本世紀前10年與上世紀90年代相比，海島消失了200多個。

2010年，國家頒布實施「海島保護法」，明確了無人島的所有權和管理權。同年6月，再公布「無居民海島使用金徵收使用管理辦法」，明確規定實行無人島有償使用制度。但無人島開發仍成功者少，失敗者多。

2011年，原國家海洋局公布中國首批176個可以開發利用的無居民海島名錄，分布在廣東、浙江和遼寧等8個省區，最長開發使用年限為50年，外籍人士和外資企業也可以申請開發，但必須報國務院批准，再次引起海島開發熱潮。

環評耗時 競拍到動工花3年

2011年11月，寧波象山大羊嶼島作為第一座公開拍賣的島嶼正式開槌，起拍價1500萬元，使用期限50年。經過多輪競拍，寧波高寶投資有限公司總經理楊偉華以2000萬元拿下，她當時表示，要做以遊艇業為主的高端度假島嶼。

但楊偉華低估了當島主的難度。出於對海洋生態的嚴格保護，大羊嶼島專案的環境評估歷時較長。楊偉華稱，「專家評審開會反反覆覆好多次，海洋上的資料需要有一段時間去搜集和監測，非常耗費時間。」從拍下使用權到動工，時間已經過去3年。

海島建設成本也是不堪重負。時任象山縣海洋與漁業局副局長包希偉在接受媒體採訪時介紹，同樣的建造規格，在無人島上建造所需的成本，至少是陸地上建造的三倍，如果要把整個建築打造得更加精緻、完美，費用則更高。

大羊嶼島開發後來陷入困境。「地方政府想讓他們投資5個億，公司股東身家加起來都沒有1億元，怎麼投？只能轉讓。」林東說，很多人對島嶼不熟，不懂融資，盲目購買島嶼，不僅拖垮了自己，也拖累了地方政府。這些失敗的案例導致地方政府將開發門檻不斷提高。

生態失衡 地方、中央政府博弈

除了施工成本高、難度大，開發海島還需要面對敏感的生態環境。以三亞市鳳凰島為例，最初以三亞國際客運港和國際郵輪港名義取得海域使用權，但實際開發房地產酒店用地遠超港口用地，導致三亞灣西部岸線遭到侵蝕，三亞河污染加劇。

在業內人士看來，開發無人島，初期投資巨大、生態環境敏感、建設難度大、收回投資周期長，如果沒有很強的資金實力來支撐，對開發者來說可能是一個「坑」。

「地方政府和中央政府，在海島使用方面進行博弈，這種現象比較多。」崔旺來說，地方側重考慮經濟發展，一般不願意把出讓價格調得很高。但是海島的使用權歸國家所有，地方很多項目難以得到批覆。開發商跟地方政府之間也會存在很多博弈。崔旺來說，企業會要求政府提供基礎設施建設，但地方政府往往做不到。

2011年「海島保護法」實施後六年，全國共有26座無居民海島拿到了不動產登記證，但有大量無居民海島處於「無證」狀態。

無居民海島應該如何發展？中國海洋大學法政學院教授王琪此前發表的論文，介紹了兩種開發模式，第一種是以企業為主導的馬爾地夫模式，第二種是以廣東放雞島為代表的政企合作模式。但實際運行中，企業遇到很多挑戰，尤其是管理單位的多頭馬車。王琪認為，國內無居民海島開發缺少一個統一協調部門，為民營資本進入無居民海島開發提供綠色通道。

此外，當前各地海島開發政策中缺乏長遠的激勵機制。在業內人士看來，海島開發投入高、投資回收期限長，如果不能進行長周期的使用權保證和完善權屬轉讓、抵押體系，無人島開發依然只是看上去很美。

廣東 海洋大學

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