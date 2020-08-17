德陽餐廚垃圾 「變廢為寶」

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
德陽廣漢市試行生態無害化的餐廚垃圾處置方式。能「變廢為寶」，圖為全封閉的新型餐儲垃圾分類收集車。圖／本報四川德陽傳真
德陽廣漢市試行生態無害化的餐廚垃圾處置方式。能「變廢為寶」，圖為全封閉的新型餐儲垃圾分類收集車。圖／本報四川德陽傳真

餐廚垃圾倒進處理器，廢渣和油水初步分離，通過兩條管道裝進不同的垃圾桶……，近日，四川德陽廣漢市開始試行一種生態無害化的餐廚垃圾處置方式。統一回收的餐廚垃圾經過生物轉換處理後，能變成生物柴油、飼料、肥料等，實現了「變廢為寶」。

據介紹，廣漢餐飲店和企事業食堂有1800多家，每天產生餐廚垃圾120噸到250噸左右，目前已有四分之一的餐飲單位納入了規範收運處置體系，今後將實現全面覆蓋。每家餐飲單位安裝智慧預處理系統，第一時間對餐廚廢棄物進行油、渣、水即時分離，就地分類、減量，方便分類收運及處置。

隨後，全封閉的分類收集車將垃圾統一運送至生物環保處置示範基地，進行生物無害化處理。

前端收運的餐廚廢棄油脂，通過科學技術處理，變為生物柴油、有機肥等，分解後的餐廚垃圾殘渣則作為飼料，用於黑水虻的養殖。黑水虻以餐廚廢棄物為食，一個車間的日處理量能達到100噸，之後的黑水虻成蟲可作為活體飼料進行農業特種養殖，其排泄物則作為有機肥料用於果樹、花圃等農業種植。

據了解，運輸、處置1噸餐廚垃圾的成本約為470元人民幣，可以在後期產生的活體成蟲飼料、烘乾的幼蟲飼料、有機肥料的盈利中收回。

高效管理加上高科技利用，不但能夠解決餐廚垃圾痼疾，還能發展出一條新的生態經濟產業鏈。

廢棄物 人民幣

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