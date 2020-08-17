海南開辦「智能車上高速公路測試」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

海南省工信廳等多部門近日聯合印發文件，允許有條件開展智能汽車高速公路測試。

新華社報導，「海南智能汽車道路測試和示範應用管理辦法（試行）」推出，將發揮自貿港政策優勢、測試環境優勢、5G全覆蓋優勢、新能源汽車全域推廣優勢等，吸引更多企業落地海南開展智能汽車測試、研發及示範應用工作，構建海南智能汽車產業發展生態。

辦法從管理機構及職責、道路測試或應用示範申請條件、流程管理、交通違法和事故處理等方面進行規範。同時堅持創新發展原則，提出對海南省外封閉測試結果認可，允許有條件開展高速公路測試。同時，海南也成為中國大陸少有的允許載人、載物測試和示範應用的省分，有利於加快智能汽車商業化進程。

根據辦法，在海南省道路測試過程中，一年內累計單車自動駕駛道路測試行駛里程超過1萬公里，且無責任交通事故及失控狀況發生的車輛，其申請主體可申請海南省高速公路測試。開展高速公路測試前須在海南省智能汽車封閉測試區進行高速自動駕駛能力評估驗證，並由第三方機構組織專家會評審，且報聯席工作小組審核通過。

高速公路 事故

延伸閱讀

海南放流 99海龜回家

速限40依高速公路超速處罰？交通事故研究基金會也栽了

海南離島免稅購物 帶動旅遊買氣

上海到海南 凌楷鈞「利他也利己」

相關新聞

德陽餐廚垃圾 「變廢為寶」

餐廚垃圾倒進處理器，廢渣和油水初步分離，通過兩條管道裝進不同的垃圾桶……，近日，四川德陽廣漢市開始試行一種生態無害化的餐...

上海戶外泳池 人工泡泡消暑

上海連日高溫天氣，不少孩子在上海虹橋西郊莊園麗笙大酒店戶外泳池邊玩人工泡泡。

海南開辦「智能車上高速公路測試」

海南省工信廳等多部門近日聯合印發文件，允許有條件開展智能汽車高速公路測試。

南海休漁期結束 廣西千船齊發

8月16日，歷時3個多月的南海伏季休漁期結束，漁民迎來開海捕撈的季節，廣西北部灣沿海漁船競相駛離港口，出海捕撈。

4號前腳剛走 中國官方：長江5號洪水將來臨

長江流域洪水仍不見平息。繼今年長江第4號洪水15日上午通過三峽大壩後，中國水利部長江委水文局今天發布長江上游的嘉陵江、涪...

陸人口遷徙！北京年均流出逾10萬 深圳、廣州流入逾20萬

恆大研究院任澤平團隊近日發布報告指出，近4年，上海、北京因嚴控人口規模，均由人口淨流入轉變為淨流出，相反地，深圳、廣州、...

外送員送餐聽到不明哭聲 循聲竟在垃圾袋內發現剛出生嬰兒

路邊垃圾袋發出啼哭聲，打開一看竟是剛出生的嬰兒！日前大陸一名男子在外送途中，赫然在公寓大樓樓下的垃圾袋內，發現了一名剛出生的嬰兒，當場讓他嚇得趕緊報警。

沒商量好 貴州三胞胎都上川大

不少考生陸續收到高校錄取佳音，貴州黔東南州劍河縣的楊家三胞胎姐妹同時被四川大學國家專項計畫錄取。三姐妹說：「我們絕對沒有事先商量過。」

泉州馬下海救人死 新疆馬主贈伊犁馬

7月26日，福建泉州一名男童溺水，馬場教練騎馬衝進海水中救人。日前，下海的兩匹馬因病不幸去世，引發廣泛關注。哈薩克族馬主木拉提表示：「聽到馬兒去世的消息，我很心痛，我要捐一匹伊犁馬給他們。」

豬肉漲價 廣西4男持械搶70頭種豬

豬肉價格飛漲，有人竟然動起了偷豬的念頭，廣西傳出四名男子半夜持械搶走70頭種豬。

湖南黑惡勢力保護傘 冒名高考終生用假名

湖南省紀委監委近日披露，已落馬的湖南省綜治辦前主任、省公安廳前常務副廳長周符波，當年頂著他人的名字參加高考，並終生都「苟活在他人的名字裡」。

上海傑青女官員 搞權錢色交易收巨額賄款

曾獲評傑青的上海80後女官員，因搞權錢、錢色交易收巨額賄賂，近日被政務開除處分，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

熱門新聞

林鄭月娥退回名譽院士 劍橋大學回應

情侶臥室衣櫃發現「詭異黑線」 拉出竟是針孔攝影機正對床鋪

雷軍：小米開啟「重新創業」征程 增4位聯合創始人

長江又來第4號洪水雨不停 川陝重災

美女大胃王密子君被封殺 粉絲護航：她只是飯量比較大

外送員送餐聽到不明哭聲 循聲竟在垃圾袋內發現剛出生嬰兒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。