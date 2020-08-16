陸人口遷徙 北京年均流出逾10萬 深廣流入逾20萬

恆大研究院任澤平團隊近日發布報告指出，近4年，上海、北京因嚴控人口規模，均由人口淨流入轉變為淨流出，相反地，深圳、廣州、杭州三城近四年常住人口年均淨流入分別達32萬、28萬、27萬，較2011到2015年呈現高速增長。

據澎湃新聞報導，從剔除自然增長因素之後的人口遷移來看，近4年中部省份除安徽由年均淨流出轉為淨流入外，其它各省均為持續淨流出狀態；山東近年經濟轉型落後，年均人口淨流出規模較2011到2015年持續擴大；東北三省經濟持續低迷，人口淨流出規模持續擴大，其中遼寧近4年年均淨流出5萬。而北京、上海為人口淨流入轉為淨流出，尤其北京年均淨流出超過10萬。

相反地，廣東、浙江年均人口淨流入分別由2011到2015年的14萬、-7萬大幅回升至2016到去年的76萬、46萬，呈現明顯的人口再集聚趨勢；長沙、寧波、西安、重慶、成都、鄭州近4年常住人口年均淨流入規模均在10萬以上，這幾個城市均為所在都市圈核心城市，近年城市發展較為快速、「搶人」力度較大；四川、陝西近四年年均人口淨流入規模也在10萬以上。

從都市圈城市群具體來看，近4年人口年均淨流入逾10萬的都市圈有10個，其中廣佛肇、杭州、深莞惠、上海4個都市圈年均淨流入規模超20萬（上海都市圈核心城市年均人口淨流出0.6萬人，但周邊城市年均靜流入規模達25萬人），長株潭城市群、寧波、重慶、西安、成都、鄭州6個都市圈年均淨流入規模在10到20萬之間。

從全區域來看，近4年一、二線城市人口年均增速為1.33%、1.06%，人口持續流入但增速放緩；三、四線城市人口年均增速為0.43%、0.36%，人口持續流出。

報告還預計，到2030年1.7億新增城鎮人口的約80%將分布在19個城市群，約60%將分布在長三角、珠三角、京津冀、長江中游、成渝、中原、山東半島等七大城市群。從城市和都市圈來看，2030年大陸有望形成10個以上如北京、上海、天津、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、南京、東莞等1千萬級城市，以及12個以上如上海、北京、廣佛肇、深莞惠、鄭州、成都、杭州、蘇錫常、青島、重慶、武漢、南京等2千萬級大都市圈。

恒大集團首席經濟學家任澤平指出，人口遷移對經濟社會影響重大。人口流入地區經濟社會發展潛力更大，人口流入增加年輕勞動力供給，緩解高齡化壓力；人口流入增加人才供給，促進創新發展；集聚效應增強城市競爭力，人口流入擴大消費需求。不過，人口流出的地區高齡化加重，經濟社會發展壓力明顯，加重養老負擔，嚴重拖累財政、制約經濟活力。