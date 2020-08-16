不准浪費！陸多地機關食堂推出新政 還設監督員

為響應餐飲不浪費行動，大陸各地密集公布了一批制止機關食堂餐飲浪費的實施細則。比如，山西省機關事務管理局近日推出新政，指出機關食堂實行自助用餐或供應小份菜、半份菜，並提出「N-1點餐模式」。不少地方還設置「用餐監督員」的角色，江蘇常州市的市級機關事務管理中心近日設立「制止餐飲浪費督導員」，並在機關食堂增設「餐飲浪費現象曝光台」，對食物浪費現象及時監督和制止。

據澎湃新聞報導，12日，山西省機關事務管理局制定印發「堅決制止機關餐飲浪費行為的通知」，明確指出機關食堂要按照健康、從簡原則提供飲食，實行自助用餐或供應小份菜、半份菜，方便用餐人員適量選取；條件具備的地方還可以建立食堂用餐人員登記制度，做到按照用餐人數採購、做飯、配餐。

這份通知也提到了近期廣受關注的「N-1點餐模式」，要求機關食堂和公務接待飯店、賓館要將制止餐飲浪費行為納入到餐飲生產、加工、服務全過程，推行N-1點餐模式；倡導一料多菜、一菜多味，物盡其用，避免浪費食材；鼓勵少量多取，開展「光盤行動」，鼓勵餐後剩餘打包，培養節約習慣。

此外，一些地方還設置了類似「用餐監督員」的角色。例如，據江蘇常熟市政府網站14日消息指出，近日，市級機關事務管理中心設立「制止餐飲浪費督導員」，並在機關食堂內增設「餐飲浪費現象曝光台」，對食物浪費現象及時監督和制止；要求機關幹部互相監督提醒，共同杜絕「舌尖上的浪費」。

重慶璧山區政府網站12日消息指出，璧山區機關事務局也於機關職工食堂設置專人進行現場勸告引導，發現幹部職工盤內食物剩餘較多時，進行提醒、勸告，切實加強節約糧食。

而在湖南瀏陽永和鎮，當地機關食堂實行「精準用餐」，浪費食物超過三次即通報批評，若發現有多打少吃、浪費食物的現象，工作人員將當面提醒，如果同一人浪費食物超過3次，就會點名通報批評，並將通報結果納入職工負面考核清單。