外送員送餐聽到不明哭聲 循聲竟在垃圾袋內發現剛出生嬰兒

路邊垃圾袋發出啼哭聲，打開一看竟是剛出生的嬰兒！日前大陸一名男子在外送途中，赫然在公寓大樓樓下的垃圾袋內，發現了一名剛出生的嬰兒，當場讓他嚇得趕緊報警。

根據《 光明網 》報導，近日大陸寧夏的一名送餐員，在送完餐後準備回家休息，沒想到走到社區樓下停車時，突然聽見周邊一直有嬰兒的啼哭聲，但當時樓下一個人都沒有，於是他就順著哭聲尋找來源，隨後他就在一個黑色垃圾袋內發現了一個嬰兒。送餐員表示，當時嬰兒發出微弱的啼哭聲，而且頭部還有剛出生的血漬。

送餐員在原地喊了好幾聲，但都沒有人回應，因此他懷疑該嬰兒應該是被父母棄養，才會被這樣狠心的丟進垃圾袋內。報警後，警方趕緊為嬰兒實施救治。送餐員也因為擔心嬰兒的狀況，所以當天下班後還特地買了奶粉、尿布和衣物等用品，送到醫院給嬰兒使用。

送餐員也說道，他相信任何人看到該嬰兒都不會無動於衷，生命誠可貴，任何一條生命都值得被善待，希望警方能夠盡快幫嬰兒找到父母「不管怎麼樣，孩子都是無辜的。」

報導中提到，目前嬰兒體徵正常，已被妥善安置，警方正在走訪周邊市民了解情況，積極調閱監視器要尋找嬰兒的父母。外送員的公司為獎勵他的熱心友善，特別頒發「外賣俠」的榮譽，並給予人民幣3000元（約新台幣12691元）的獎金。對此，外送員卻認為自己並沒有做什麼，只是做了一件能力所及的小事，他相信其他人若是看到，一定也會去救的。