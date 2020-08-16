沒商量好 貴州三胞胎都上川大

不少考生陸續收到高校錄取佳音，貴州黔東南州劍河縣的楊家三胞胎姐妹同時被四川大學國家專項計畫錄取。三姐妹說：「我們絕對沒有事先商量過。」

紅星新聞報導，大姊楊雯垚和三妹楊雯鑫同時錄取土木工程專業，老妹楊雯焱則錄取預防醫學專業。三人都是根據自己心儀的大學分別填寫志願，對於這樣的結果，三姐妹都覺得很詫異，「一點都沒有想過，上大學居然還在一起」。

今年新冠疫情中，醫護人員堅守崗位的付出，讓二妹楊雯焱崇敬不已，於是她填了預防醫學專業，也如願錄取。她說，「一直都很想學醫，恰好有這個機會，對這個專業很感興趣，所以選了預防醫學。錄取後很高興，我也很期待以後大學的學習生活。」

同時錄取到土木工程專業的大姐和三妹表示，以後學習可以繼續互幫互助，三姐妹在學校裡也可以互相照應。

高中班主任說，「她們幾乎上學放學都一起」。三人的成績一直就很優秀，這與她們認真的學習態度和良好的學習習慣密不可分。在日常學習生活中，三姐妹是相互鼓勵、相互競爭的狀態。遇到考試失利的情況，她們會互相打氣加油；在家一起學習的時候，也會互相請教不懂的知識點。

大姐楊雯垚說：「我的數學成績不太好，兩個妹妹都是我的小老師。」

據了解，國家專項計畫是一種扶貧計畫，由國家重點高校定向招收特殊困難縣、國家級扶貧開發重點縣的學生。四川大學近五年每年招生數均為570人，在全國高校中並列第三。