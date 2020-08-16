泉州馬下海救人死 新疆馬主贈伊犁馬

7月26日，福建泉州一名男童溺水，馬場教練騎馬衝進海水中救人。日前，下海的兩匹馬因病不幸去世，引發廣泛關注。哈薩克族馬主木拉提表示：「聽到馬兒去世的消息，我很心痛，我要捐一匹伊犁馬給他們。」

新疆新聞在線網報導，新疆伊犁昭蘇人木拉提，是當地養馬、愛馬名人。看到泉州馬場教練蔡良興等三人騎馬衝進海水中，救出12歲男孩的新聞，木拉提說：「當時我很感動，他們勇敢的精神值得敬佩、學習。」

令人痛惜的是，其中的兩匹馬在救人不久後，因細菌感染而出現肺水腫和淋巴管炎，不幸死亡。

看到消息木拉提很傷心，「新疆、福建雖相隔幾千公里，但我們都是中華民族大家庭的孩子，我們一樣地愛馬，昭蘇作為天馬的故鄉，伊犁馬的主產區，我對失去愛馬感同身受」。

他立刻與蔡良興教練取得聯繫，表達想捐贈一匹伊犁馬的願望，並約定9月從新疆昭蘇運往福建泉州。

「我送的這匹馬是1歲的伊犁馬，毛色是黑色，頭有白星，後兩腿管白」。木拉提說，送一匹小馬，主要是考慮馬能從小適應福建的氣候，也可以陪伴他們一起成長，服役期會更長一點。