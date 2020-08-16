豬肉漲價 廣西4男持械搶70頭種豬

豬肉價格飛漲，有人竟然動起了偷豬的念頭，廣西傳出四名男子半夜持械搶走70頭種豬。

南國早報報導，四名男子日前潛入來賓市武宣縣一家養豬場產房，欲盜竊種豬。被值班人員發現後，他們持械威脅，當面搶走70頭共價值13萬餘元人民幣的種豬。

據養豬場產房內的監控視頻顯示，5日凌晨2時36分，四名身穿迷彩服、頭戴黑色針織頭套、手拿編織袋的男子鬼鬼祟祟，先後進入養豬場產房。隨後，四人分散開，直接將種豬裝入隨身攜帶的編織袋內。

兩分鐘後，產房值班人員覃某巡視到現場，被其中兩名男子持著削得鋒利的鋼管控制，另兩人繼續將種豬裝袋運走，還有一人在外面守車。作案後，他們將覃某捆綁在走道欄杆處。

案發後，民警連日走訪與排查，鎖定嫌疑人為武宣籍男子韋某光、韋某、覃某、楊某以及興賓籍男子江某朝。8月10日民警先後抓獲嫌疑人韋某光、韋某、覃某、楊某，並在武宣縣思靈鎮高嶺村韋某光養豬場內找到了被劫走的所有種豬。當晚，江某朝迫於壓力，主動到公安機關投案。

經審訊，五人對搶劫種豬的犯罪事實供認不諱。經查，今年以來，豬肉價格的飛漲令韋某光等人動起了歪心思，欲偷養豬場還未長大的種豬來牟取利益。五人已被依法刑事拘留。

此外，韋某光等人還供訴了分別於今年1月、5月在武宣縣其他養豬場盜竊種豬的違法犯罪事實。