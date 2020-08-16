快訊

棒球／維持訓練到10月底 陳偉殷續等旅外機會

陳時中說出台灣沒有普篩的原因 醫師一聽哭笑不得

湖南黑惡勢力保護傘 冒名高考終生用假名

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

湖南省紀委監委近日披露，已落馬的湖南省綜治辦前主任、省公安廳前常務副廳長周符波，當年頂著他人的名字參加高考，並終生都「苟活在他人的名字裡」。

央視報導，有媒體從知情人士處確認，周符波原名為「江某原」。「周符波」為一位雲南人的名字，當年已經參加工作的湖南人周符波，冒用他人名義，遠赴雲南參加高考，享受了雲南當地的高考優惠政策，考上了武漢大學。

2019年6月，周符波因犯包庇、縱容黑社會性質組織，受賄及巨額財產來源不明罪，獲刑19年。湖南高院曾通報，周符波為湖南省掃黑除惡專項鬥爭開展以來，判處的職務最高、影響最大的黑惡勢力「保護傘」。

其實，2019年1月，廉政瞭望雜誌曾報導稱，一名與周符波有過交集的官場人士表示，用一個字來概括周符波就是「假」：名字是假的，檔案是假的，連入黨也動機不純。

該報導稱，周符波原名不得而知，但早年他為了當「高考移民」，獲得減分錄取優惠，臨時改了這個名。周符波落馬後，有關方面曾刊發他的懺悔書。一名看過該懺悔書的內部人士表示，周符波自己說，當初入黨的動機就是為了給領導當秘書。通過改名換姓，周符波考上了名校，通過動機不純的入黨，他33歲時給一名湖南副省長當秘書，由此進入仕途快車道。

高考 公安 移民

延伸閱讀

響應習近平愛惜食物號召 湖南一餐廳推「秤體重點餐」

浙江高考滿分作文爭議 閱卷組長丟差

李婉鈺申請再入黨 民進黨入黨複審小組否決

浙江高考滿分作文 網友嘆天書評價兩極

相關新聞

沒商量好 貴州三胞胎都上川大

不少考生陸續收到高校錄取佳音，貴州黔東南州劍河縣的楊家三胞胎姐妹同時被四川大學國家專項計畫錄取。三姐妹說：「我們絕對沒有事先商量過。」

泉州馬下海救人死 新疆馬主贈伊犁馬

7月26日，福建泉州一名男童溺水，馬場教練騎馬衝進海水中救人。日前，下海的兩匹馬因病不幸去世，引發廣泛關注。哈薩克族馬主木拉提表示：「聽到馬兒去世的消息，我很心痛，我要捐一匹伊犁馬給他們。」

豬肉漲價 廣西4男持械搶70頭種豬

豬肉價格飛漲，有人竟然動起了偷豬的念頭，廣西傳出四名男子半夜持械搶走70頭種豬。

湖南黑惡勢力保護傘 冒名高考終生用假名

湖南省紀委監委近日披露，已落馬的湖南省綜治辦前主任、省公安廳前常務副廳長周符波，當年頂著他人的名字參加高考，並終生都「苟活在他人的名字裡」。

上海傑青女官員 搞權錢色交易收巨額賄款

曾獲評傑青的上海80後女官員，因搞權錢、錢色交易收巨額賄賂，近日被政務開除處分，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

情侶臥室衣櫃發現「詭異黑線」 拉出竟是針孔攝影機正對床鋪

以為自家臥室最安全，沒想到竟出現針孔攝影機！大陸一對情侶在上海與他人合租房子，原本住得安心舒適，沒想到去年10月底，他們在臥室的衣櫃內發現一條「詭異黑線」，沒想到竟是針孔攝影機，讓他們嚇得立刻報警。

武漢4方艙醫院 保留至明年3月

近日新冠疫情在中國各地有復發情勢，當局決定繼續加強防控措施，武漢將保留抗疫初期興建的4間方艙醫院至明年3月，而因疫關閉超過兩個月的北京新發地市場15日局部改造重開，為減少接觸，不再向個人消費者開放。

長江又來第4號洪水雨不停 川陝重災

日前形成的長江第4號洪水正在通過大壩！據長江水利委員會水文局15日實時監測數據顯示，三峽大壩入庫流量在早上8時已達每秒6.2萬立方米。據悉，第4號洪水今年以來最大洪水。而四川、陝西洪災嚴重，已經啟動國家四級救災應急機制。

打包菜肴避「剩宴」 火鍋底料全帶走

為了避免「舌尖上的浪費」，多地餐飲協會、中國烹飪協會等也相繼發出倡議書，雖然打包的顧客越來越多，不少餐廳也主動推出小份菜，雖仍有不少吃不完的菜品留在了餐盤裡，但「剩」宴情況已少很多。

貴州回收剩肉再賣 網批：憑啥吃別人剩的

在國家主席習近平對「舌尖上的浪費」提出評擊後，中國各地掀起「光盤運動」，以制止餐飲浪費。「淘寶吃貨」發布影片稱到貴陽吃烤肉「吃不完的話還可以退，退回去的烤肉會用高溫消毒」，網友評擊不衛生，指回收剩肉會有食品安全問題，「節約糧食是自己盡量不剩飯菜，不是讓我們吃別人的剩飯剩菜」。

中國爆料名嘴崔永元傳昏迷 網友質疑不單純

前央視主持人、近年時常對外爆料的崔永元日前傳出昏迷。由於他日前才說自己如果一週內不出現，就是「有事了」，許多網友因此懷疑...

四川、陝西洪災嚴重 啟動國家四級救災應急機制

中國四川、陝西近日洪災嚴重，四川已有超過10萬人受災；陝西氣象局警告，需防範強降雨引發的洪澇及地質災害。官方今天緊急啟動...

熱門新聞

菜刀、雞蛋都要AA制！「怨偶」 結婚57年 終於離婚了

林鄭月娥宣布 退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜

現場出現巨型蘑菇雲！山東倉庫爆炸致2死 疑電線起火釀禍

情侶臥室衣櫃發現「詭異黑線」 拉出竟是針孔攝影機正對床鋪

民主自由空間急劇收縮 香港人移民談何容易

湖北大爺大媽「拿命鍛鍊」？徒手攀漢江大橋外欄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。