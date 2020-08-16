湖南黑惡勢力保護傘 冒名高考終生用假名

湖南省紀委監委近日披露，已落馬的湖南省綜治辦前主任、省公安廳前常務副廳長周符波，當年頂著他人的名字參加高考，並終生都「苟活在他人的名字裡」。

央視報導，有媒體從知情人士處確認，周符波原名為「江某原」。「周符波」為一位雲南人的名字，當年已經參加工作的湖南人周符波，冒用他人名義，遠赴雲南參加高考，享受了雲南當地的高考優惠政策，考上了武漢大學。

2019年6月，周符波因犯包庇、縱容黑社會性質組織，受賄及巨額財產來源不明罪，獲刑19年。湖南高院曾通報，周符波為湖南省掃黑除惡專項鬥爭開展以來，判處的職務最高、影響最大的黑惡勢力「保護傘」。

其實，2019年1月，廉政瞭望雜誌曾報導稱，一名與周符波有過交集的官場人士表示，用一個字來概括周符波就是「假」：名字是假的，檔案是假的，連入黨也動機不純。

該報導稱，周符波原名不得而知，但早年他為了當「高考移民」，獲得減分錄取優惠，臨時改了這個名。周符波落馬後，有關方面曾刊發他的懺悔書。一名看過該懺悔書的內部人士表示，周符波自己說，當初入黨的動機就是為了給領導當秘書。通過改名換姓，周符波考上了名校，通過動機不純的入黨，他33歲時給一名湖南副省長當秘書，由此進入仕途快車道。