上海傑青女官員 搞權錢色交易收巨額賄款
曾獲評傑青的上海80後女官員，因搞權錢、錢色交易收巨額賄賂，近日被政務開除處分，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。
南方都市報報導，上海市金山區經委前副主任金英麗是名朝鮮族80後女幹部，今年5月26日在任上被查。令人惋惜的是，她曾於2012年獲評第五屆「金山十大傑出青年」，本來有著大好的前程，然而隨著職位的升遷卻陷入貪腐的泥沼。
今年5月26日，金山區監委發布消息，上海市金山區經濟委員會副主任金英麗涉嫌嚴重違法，目前正接受上海市金山區監察委員會監察調查。
據8月14日的通報，經查，金英麗在擔任金山衛鎮副鎮長、區經委副主任等職務期間，欺瞞組織，與他人串供；甘於被圍獵，與不良商人沆瀣一氣，搞權錢、錢色交易；生活腐化，貪圖享樂；知法犯法，利用職權為他人號牟取利益，收受巨額賄賂。
據報導，金英麗研究生畢業後參加工作，憑藉出色的表現，獲任金山區經濟委員會招商信息科科長。2012年9月，31歲的金英麗獲評第五屆「金山十大傑出青年」。
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