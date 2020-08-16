上海傑青女官員 搞權錢色交易收巨額賄款

在國家主席習近平對「舌尖上的浪費」提出評擊後，中國各地掀起「光盤運動」，以制止餐飲浪費。「淘寶吃貨」發布影片稱到貴陽吃烤肉「吃不完的話還可以退，退回去的烤肉會用高溫消毒」，網友評擊不衛生，指回收剩肉會有食品安全問題，「節約糧食是自己盡量不剩飯菜，不是讓我們吃別人的剩飯剩菜」。

2020-08-16 13:50