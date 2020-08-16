情侶臥室衣櫃發現「詭異黑線」 拉出竟是針孔攝影機正對床鋪

以為自家臥室最安全，沒想到竟出現針孔攝影機！大陸一對情侶在上海與他人合租房子，原本住得安心舒適，沒想到去年10月底，他們在臥室的衣櫃內發現一條「詭異黑線」，沒想到竟是針孔攝影機，讓他們嚇得立刻報警。

根據《 看看新聞 》報導，一名大陸的張姓男子與女友在上海與他人合租房子，去年10月底，他們發現臥室內的衣櫃中間藏有一條黑色線頭，將線頭拉出來後竟然是一個針孔攝影機，而且還正對著他們的床，甚至還連接著行動充電器，從開啟後已走了一格電。

事發後，張姓男子趕緊報警，警方也介入調查，隨後警方便鎖定了一名嫌疑犯李姓男子，該男子為合租的房客之一，警方發現他手機中裝有隱蔽攝影機軟體。經過調查，李姓男子搬進合租房後一直沒找工作，也很少出門，平時不是在房間裡上網玩遊戲，不然就是看電影當消遣，偶爾還會瀏覽色情網站。

警方表示，李姓男子沒有女朋友，因此日子越過越無聊，於是為了尋求刺激，就產生了偷窺小情侶的想法，花了300多人民幣（約新台幣1269元）網購了500萬像素針孔攝影鏡頭，為了確定安裝位置，他還用插卡的方式偷溜進小情侶的房間兩次，而就在安裝當天，就被小情侶發現了，所幸針孔攝影機並沒有拍到任何隱私畫面。最後，李姓男子因非法侵入住宅罪被判處拘役5個月。