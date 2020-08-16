武漢4方艙醫院 保留至明年3月

近日新冠疫情在中國各地有復發情勢，當局決定繼續加強防控措施，武漢將保留抗疫初期興建的4間方艙醫院至明年3月，而因疫關閉超過兩個月的北京新發地市場15日局部改造重開，為減少接觸，不再向個人消費者開放。

央視新聞報導，武漢市新冠疫情防控進入常態化，將暫時保留江漢經濟開發區方艙、東西湖國利華通工業園方艙、黃陂區體育館方艙、江夏大花山運動中心方艙至2021年3月。其他方艙醫院會撤除醫療設施設備，恢復原有場館功能。同時，武漢已制定醫療救治應急預案，預留13000張方艙醫院床位儲備。

報導指出，因爆疫關閉超過兩個月的北京新發地農產品批發市場鐵路以南區域，經過消毒和改造後重開，1000多輛貨車近1.3萬噸蔬菜水果進場。主市場不再面向個人零售，當局要求所有進入市場人員登記，場內劃分賣買專區，貨品由接駁車送到買家區，減少接觸。

此外，教育部15日發布《高等學校秋冬季新冠肺炎疫情防控技術方案》，要求來自中高風險地區的學生和教職員工返校時須出示一周內核酸檢測報告。境外師生未接到學校通知一律不返校，返校時按照有關要求向學校出示核酸檢測證明。