長江又來第4號洪水雨不停 川陝重災
日前形成的長江第4號洪水正在通過大壩！據長江水利委員會水文局15日實時監測數據顯示，三峽大壩入庫流量在早上8時已達每秒6.2萬立方米。據悉，第4號洪水今年以來最大洪水。而四川、陝西洪災嚴重，已經啟動國家四級救災應急機制。
香港01報導，據了解，受近期強降雨影響，長江上游支流沱江、涪江出現超出保證水位洪水，岷江及幹流瀘州至寸灘江段亦有超出警戒線洪水，加上長江上游幹流寸灘站流量在14日清晨5時已漲至每秒5.09萬立方米，長江水利委員會水文局其後正式發布，長江2020年第4號洪水已在長江上游形成。
官方指出，寸灘站流量在周五早上10時為每秒5.53萬立方米，三峽大壩入庫流量為每秒5萬立方米每秒，顯示長江第4號洪水已抵達三峽。現時三峽入庫流量為每秒6.2萬立方米，出庫流量為每秒4.13萬立方米，壩前水位為154.31米。
報導指出，三峽大壩自7月29日起有序騰空水庫，連續15天出庫量大於入庫量。此外，三峽集團長江電力三峽梯調嚴格執行長江委調度指令，自8月11日起3天內連續4次穩步加大出庫流量，加快騰庫。三峽大幫水位從7月29日早上8時的163.36米，降至8月14日8時的153.09米，預留出防洪庫容177.5億立方米，佔總防洪庫容高達8成，為迎戰洪水做好充分準備。
中央社報導，四川、陝西近日洪災嚴重，四川已有超過10萬人受災；陝西氣象局警告，需防範強降雨引發的洪澇及地質災害。根據應急管理部發布，國家減災委、應急管理部15日緊急啟動國家四級救災應急響應，派出2個工作組趕赴重災區，實地查看災情，指導和協助地方做好災情核查評估、受災群眾轉移安置及基本生活救助等工作。
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