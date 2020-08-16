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打包菜肴避「剩宴」 火鍋底料全帶走
為了避免「舌尖上的浪費」，多地餐飲協會、中國烹飪協會等也相繼發出倡議書，雖然打包的顧客越來越多，不少餐廳也主動推出小份菜，雖仍有不少吃不完的菜品留在了餐盤裡，但「剩」宴情況已少很多。
紅星新聞報導，在北京火鍋店，有人用餐後，要求把紅湯底料帶走。該火鍋店負責人稱，以往服務員都會主動告訴客人，火鍋底料和剩下的菜品都可以進行打包，底料打包的就很少。另外業者也在每張餐桌上都放著一瓶墨汁，瓶身上寫著：「如用餐完畢後不打包，可將墨汁倒入鍋中。」
除了鼓勵客人打包火鍋底料外，為方便用餐人數少的顧客，火鍋店從去年起推出了小份菜，即每份菜只是原來菜品的一半，價格也是一半。
不過在別的餐廳裡也發現，兩名男顧客點了6份菜品，離開時，僅有一份菜實現了光盤，而其餘菜品並未打包帶走。
剩菜現象在火鍋店、自助餐廳等更為普遍。有自助餐廳中，儘管寫著提醒顧客「少量自取，剩餘菜品過多將收費」的標語，但顧客用餐完畢後，仍會剩不少菜品。
一名自助餐廳的服務員說，一般不會去查看顧客最後剩了多少，除非實在是太多了，但剩下的菜品即便沒有動過，也不會再回到取餐區。
成都餐飲同業公會秘書長袁小然表示，經過光盤行動，餐桌浪費現像已經得到了很大程度的遏制，尤其是年輕人群體，按量點餐，剩菜打包已經很平常。
袁小然也說，過去礙於面子不願意帶剩菜回家，加之打包服務不如現在普及，所以過去浪費現象嚴重，但現在已經好了很多。
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