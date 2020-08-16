貴州回收剩肉再賣 網批：憑啥吃別人剩的

在國家主席習近平對「舌尖上的浪費」提出評擊後，中國各地掀起「光盤運動」，以制止餐飲浪費。「淘寶吃貨」發布影片稱到貴陽吃烤肉「吃不完的話還可以退，退回去的烤肉會用高溫消毒」，網友評擊不衛生，指回收剩肉會有食品安全問題，「節約糧食是自己盡量不剩飯菜，不是讓我們吃別人的剩飯剩菜」。

香港01報導，淘寶的微博官方帳號「淘寶吃貨」影片中，稱貴州貴陽某間烤肉店的烤肉物美價廉，「只要6毛錢一串，吃不完的話還可以退，退回去的烤肉會用高溫消毒一遍。」

店員介紹「我們是採取人性化的辦法，吃多少算多少，吃不完也可以退。」店員稱，「蔬菜是不可以退的，烤肉可以退，退了之後會進行高溫消毒。」不過，店員在影片中沒有明確講述，經過高溫消毒的烤肉是否會再次出售，不過他強調，這樣的做法「絕對沒有問題」。

影片中還採訪了兩名食客，其中一名女食客稱讚這樣做可以避免浪費，而且「味道還挺好的」。不過她也強調，「退的時候，大家用餐的時候要注意一下衛生。」另一名食客則直言，一開始也顧慮衛生問題，但後來覺得對消費者來說也是「好事」，「吃不完又很浪費，這樣會節約一些。」

這段影片引起極大爭議，有網民提供實驗數據稱，將烤肉回收再加工，不僅失去了烤肉應有的風味，而且會導致致癌物質苯並芘含量的增加，增加致癌風險。

更多網民則認為「回收剩肉」的做法很難接受，直問「衛生部門是不是應該去查一下這家店」、「就算沒有衛生問題我也不會吃，一樣的錢憑甚麼要吃別人剩下的」、「可以少量點餐不是更好嗎？」、「還是覺得不太衛生，萬一有口水怎麼辦」，多數人認為這是淘寶要蹭糧食節約的熱點，但卻「蹭翻車了」。