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兩岸青年交流 首創青春雲加油

聯合報 / 記者劉秀珍/即時報導
台灣插畫作者梁紘銘介绍他在疫情期記錄隔離生活的插畫。圖／取自中新網
台灣插畫作者梁紘銘介绍他在疫情期記錄隔離生活的插畫。圖／取自中新網

福州海峽青年交流節15日啟動多項重頭戲，其中一場「兩岸青年『雲加油』」，有10名來自兩岸的發起人在福州數位教育小鎮內的軟體職業技術學院圖書館，發布兩岸青年「雲加油」三項活動—兩岸宿舍音樂節、兩岸青春故事電台及兩岸原創口罩設計，並倡議更多兩岸青年共同參與、積極交流。

福建日報報導，「雲加油」暨第四屆兩岸大學生領袖營活動的重點活動—「攜手同心 青春加油」兩岸青年雲加油，活動由福建省海峽兩岸高校交流促進會、網龍網路公司和台灣中華青年發展聯合會共同舉辦，兩岸大學生代表、網龍網路公司青年員工、就業台青等百餘名青年參與。

中華青年發展聯合會理事長王正指出，「雲加油」是合作三方共同溝通討論出來的構想，大家一起充實內容。由於疫情之故，今年的活動時間會延到暑假以後。

在「雲加油」的三項活動中，其中「FM.全員加油中—兩岸青春故事電台」活動由拎咖啡品牌創始人、來自台灣的郭屹凡和福建交通廣播主持人、來自福州的黃奕心共同主導發起。郭屹凡不僅為到場觀眾送上咖啡，還圍繞活動核心—故事講述，分享自己在疫情期間的兩岸見聞，展現兩岸民眾抗擊疫情付出的共同的努力。

畢業於清華大學的台灣插畫師梁紘銘、網龍網路公司台籍員工任芬蘭及資深駐台記者艾珂竹也分別從到陸深造、到陸就業、駐台經歷等個人經歷出發，分享兩岸青年在不同層面、不同維度的交流交融，展示活動的內涵—兩岸青年攜手加油，共同追求美好生活和夢想。

第二項活動「共此曲 加滿油—兩岸宿舍音樂節」活動由台灣青年魏辰運、黃資涵、柯承妘以及大陸青年林雨銘共同發起。他們通過原創活動主題曲《攜手同心 青春加油》的唱跳公演，號召更多兩岸青年以錄製個人演唱小視頻的方式參與活動，傳唱青春之歌，傳播青春正能量。

第三項「口罩護體 加油伴你—兩岸原創口罩設計」活動的主導發起者梁紘銘表示，靈感來源於他在隔離期間設計的插畫形象—代表台灣青年的小黑熊和代表大陸青年的小熊貓。他希望「雲加油」活動中兩岸青年能將彼此的交流細節劃入筆下，使口罩不只是當下所需防護物資，成為兩岸青年表達自我、反映交融的文化符號。

與三項活動一同發布的還有抖音、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube五大參與平台的「攜手同心 青春加油」話題專區，兩岸青年後續 可圍繞不同主題，自主錄製小視頻後上傳至各平台的話題專區，參與方式更便捷。

三項活動將持續開展兩個月，進一步促進兩岸青年雲端交流的樞紐。

青年 口罩 福建

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