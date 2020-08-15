北京新發地市場重啟 入場交易需實名認證

北京新發地市場6月時曾爆發新冠肺炎疫情，在市場封閉63天後，今天正式復市對外開放，但全面取消零售，回歸市場的批發屬性，並採實名制入場交易。

新發地農產品批發市場素有北京的「菜籃子」之稱，供應北京市近7成的蔬菜量。中新社等陸媒報導，今天對外開放營業，將恢復市場正常時期果蔬交易量的60%。

今天開放的部分是主市場鐵路以南區域，9月10日前主市場鐵路以北區域也會正式開放營業，屆時將全面復市。

重新開放的新發地市場全面取消零售功能，不再向個人消費者開放，堅持批發屬性，並以實名認證方式，推行「賣方註冊制，買方會員制」，通過驗證後方可進入市場交易。

一般民眾可至市場外新設置約1000平方公尺的便民菜市場採買，復市後的新發地嚴格實施「批零分開」。

北京此波新冠肺炎起源於6月11日，引發專家對於冷凍海鮮與新型冠狀病毒之間關係的更深入探討，疫情原本已在7月告一段落。不過，8月9日，一名新發地批發市場牛羊肉大廳工作人員在出院28天後，核酸檢測再度變為陽性，目前其密切接觸者都已進行檢測。