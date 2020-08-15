現場出現巨型蘑菇雲！山東倉庫爆炸致2死 疑電線起火釀禍
山東濟寧金鄉縣一個倉庫在周六（15日）上午發生爆炸，現場驚見有巨型白色蘑菇雲，並傳來多下爆炸聲。
據官方通報，爆炸至少已造成兩人死亡，另有多人受傷。
從現場片段所見，爆炸發生後升起巨型白色蘑菇雲，濃煙滾滾，附近多間店舖的玻璃窗被震碎，房屋及車輛亦垮塌受損。
通報指，發生爆炸的是金鄉縣馬廟鎮馬廟村的一個農資存儲點，經現場初步調查，是村民伐樹引起電線起火導致，有關部門及救援力量現已正在現場處置。
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文章授權轉載自《香港01》
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