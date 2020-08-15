曾入選U14男足 中國籍15歲小將荷蘭溺亡

荷蘭海牙足球俱樂部13日在官方發布訃告，球隊的中國籍青訓小將王凱冉（Max Wang）在一場事故中不幸逝世，年僅15歲。

觀察者網引述荷蘭電訊報報導，王凱冉是兩周前與朋友到當地一海灘遊玩時，因海浪過大不幸遇難。兩天之後，王凱冉的遺體在海灘上被發現。

海牙俱樂部在訃告上地宣布，球隊年輕隊員王凱冉在一場悲慘的事故中喪生。「我們沉浸在深深的哀悼中，向他的家人和朋友致以最深切的慰問」。

球隊總經理穆罕默德·哈姆迪（Mohammed Hamdi）表示，俱樂部上下對這一消息感到震驚和無力，「他是一個受歡迎、受尊重的男孩，無論在場上還是場下，他都風華正茂。」哈姆迪表示，海牙國際刑事法庭將盡其所能向王凱冉的家人提供最好的支持。

海牙俱樂部介紹稱，大約5年半之前，王凱冉隨父母來到荷蘭。不久後，這名天才球員就在荷蘭代爾夫特的一支業餘俱樂部展露頭角。2017年，他轉會至海牙俱樂部青訓學院，曾在荷蘭甲U13聯賽單賽季攻入30球。

此外，他去年曾隨中國U14國青男足征戰武漢杯，今年又收到了來自U16隊伍的徵召。

王凱冉是青島名將王國棟的兒子，王國棟曾是中國國家隊的前國腳，曾效力於四川全興、重慶力帆、青島海牛等隊，退役後擔任過青島海牛俱樂部的總經理。