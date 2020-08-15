中毒或是被害？央視前節目主持人傳昏迷入院急救

參與揭發官場千億礦權案、娛樂圈陰陽合同案的央視前節目主持人崔永元，11日昏迷入院，他的私人醫療信息立即遭到外洩。網上流傳疑似崔的入院紀錄顯示，他昏迷入院或與藥物中毒有關，許多網友擔心有人要加害於他。

綜合媒體報導，崔永元一周前曾發短片自曝被北京當局限制，無法出國治病，並聲稱如果自己一周內不出現，就是「出事了」。據崔永元此前曾公開表示「我得了很嚴重的抑鬱症」。

新華社記者唐師日前曾在社交平台發文稱，「我一兄弟，失去意識，已送往醫院搶救，祈禱！」相關消息引起關注，外界紛紛猜測正在搶救的人是誰？有人指昏迷者是前央視著名主持人崔永元。

演員袁立丈夫梁太平則在自己朋友圈轉發了一則貼文：「為崔老師祈禱，願上帝安慰醫治渴望實話實說的人。」此文也暗示崔永元現在狀況不佳。社交平台上也有網友爆料，崔永元11日晚昏迷住院，並稱他身患多種重疾。

根據推特網友「浩哥」8日發布的視頻，崔永元對著鏡頭說：「假定我一周都不出現了，那就是有事了。」而崔永元本人也曾說過，自己的病只有日本可以治療，為此網友還曬出一張急診搶救的紀錄截圖，但迄今尚未得到證實。

崔永元前年因為與導演馮小剛執導的電影「手機」情節影射產生矛盾，崔永元揭露影視圈存在「陰陽合同」現象，最為人所知的就是「范冰冰逃稅案」。

此外，崔永元由於幫助中國最高法院法官王林清揭發千億礦權案卷宗丟失案，而遭禁言，並被禁止出國，導致中斷了在日本的療程。該案在最高人民法院審理過程中發生二審案卷丟失，且包括周強在內的多位院領導涉嫌干涉案件審理，經崔永元於2018年底爆料後，迅速引發社會輿論廣泛關注。

崔永元因為敢說敢言擁有大量關注者，成為大批中國網友追捧的對象。但他同時遭到大批反對者的輿論攻擊。此外，崔永元曾自曝遭他人威脅生命安全，因此昏迷送院的消息傳開後，不少網友懷疑他可能是遭人下毒謀害。