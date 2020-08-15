下海救人…馬嗆入海水病死 馬主婉拒補償

福建泉州晉江龍湖鎮衙口海灘，日前一名12歲男孩不慎被退潮的海浪捲走，在沙灘上騎馬的蔡良興、施國慶攜手將孩子救上岸，他們被網友稱為「騎馬救人大俠」。

楚天都市報報導，救人的過程中，兩人的坐騎「馬莉」和「三個疤」功不可沒。它們衝下海，游了上百米，將蔡良興、施國慶馱到孩子身邊。然而，因為救援時肺部進水染病，這兩匹馬8月13日不幸倒在了馬裡。

據報導，32歲的馬場教練蔡良興是晉江當地一家馬場的教練，7月26日傍晚，他和馬場主人施國慶，朋友施鴻雁三人見義勇為的視頻被網友發在網上後，網友評價三人像極了古代救人的「大俠」。

來源：YouTube

報導稱，不幸的是，其中兩匹馬在參與救人後不久便生病。蔡良興以為是馬兒感冒。馬場因為成立不久，養馬經驗不足，加上月初他被蛇咬傷住院，馬兒交給其他人照顧，等他回馬場，馬兒已瘦得皮包骨，多天持續高燒不退，身上還發腫起泡。

兩匹英雄馬隨後得到包括中國馬會在內的多方關注。專家判斷，馬兒嗆入了海水，造成肺部感染，加之腿部被細菌感染，造成淋巴管炎，馬兒後肢腫大，高燒不退，其中一匹馬已出現肺水腫的表現，病情複雜，醫治困難。

蔡良興說，12日獲救男童的母親得知馬兒重病，特意前來看望了兩匹馬，她也非常傷心。13日凌晨4時左右，兩匹馬最終不幸死亡。蔡良興說，男孩的母親曾提出給馬場一定的經濟補償，但想到男孩一家都是外地來打工的普通家庭，馬場婉拒了補償。

另據央視報導，另外一匹叫「將軍」的馬也出現了咳嗽的病狀。「體溫正常，但是昨天晚上就有點不怎麼吃飯，現在還在觀察中，也向中國馬會的專家發出了求助。」

如今，俱樂部的馬匹只剩五、六匹。加上蔡良興腳不方便，每天都要去醫院輸液，馬場只能停業。

目前，不少個人馬主和會員單位已經聯繫馬業協會，希望通過捐贈馬匹的方式幫助到見義勇為的蔡教練。中國馬會表示，已有北京、新疆的馬主和會員單位選好馬準備贈送。不僅如此，馬業協會還考慮將兩匹馬和馬主納入感動中國馬業的主要評選目標中。