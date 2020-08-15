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「整死你」「打證明先給2000」 溫州「最髒」村書記停職

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電
沙園村書記王國強。圖／擷自Youtube
沙園村書記王國強。圖／擷自Youtube

浙江省溫州市龍灣區永興街道辦事處官方微博，14日對「沙園村書記王國強言行不當」進行通報：13日下午，針對近日網帖「溫州最『髒』村書記誕生！滿口髒話：打證明？先給2000塊（人民幣，約288美元）」反映的相關問題，經永興街道黨工委研究，決定給予沙園村書記王國強同志停職處理。

綜合媒體報導，溫州融媒日前曝光了一段沙園村書記言辭不當的視頻，引發網友關注。視頻反映了永興街道沙園村萬安家園業主想成立業主委員會，沙園村書記以各種理由推諉不予蓋章的情況。村書記滿口髒話稱打證明先給2000元，引發了網友關注，並被稱為最「髒」村書記。

來源：YouTube

視頻內容顯示王國強對業主說：「安置房是沒有業主委員會的，任何事情都要向村裡打證明，你倒是看看我給不給你打（證明），你他媽的要打（證明）可以，2000塊……。」他還說：「我兒子環保局的，消防都是我戰友在裡面，安監局局長也是我的人……，看我不整死你、罰死你。」

早些時候，永興街道辦官方微博表示，沙園村已於11日下午3時召開村民代表大會，原則上同意萬安家園成立業委會的申請，業主按照成立業委會的流程辦理相關手續即可。

對網帖反映的其他問題，街道辦事處已指派專人負責進一步核查，如果發現問題，將依法從嚴處理，並及時向社會公布，歡迎社會各界予以監督。

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