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大陸吃播被批評浪費糧食 人們為何愛「看人吃飯」？

香港01 / 林小山／報導
央視點名「吃播」中的「大胃王」，批評是嚴重浪費。（影片截圖）
央視點名「吃播」中的「大胃王」，批評是嚴重浪費。（影片截圖）

微博於8月12日的熱搜話題「大胃王吃播被批浪費嚴重」引發網民熱議，原因是央視在一條《餐飲浪費如何制止？》的新聞節目中，批評了「網絡大胃王吃播」出現了嚴重浪費糧食的現象。目前，許多吃播視頻和網紅已經被視頻平台屏蔽，無法搜尋。

「吃播」（Mukbang）是「直播用餐、吃飯」的意思，而「看人吃飯」的網絡直播風潮，最早是從韓國開始，吃播就是從韓文的「吃」（Muk-da） 和「播」 （bang- song）的結合音。自從直播成為新興主流的自媒體文化後，「吃播」也從韓國開始風靡世界。

例如中國大陸有外貌可愛嬌小、卻是擁有「黑洞胃」的「密子君」、吃遍自助餐的「泡泡龍」。在台灣，則有以「吃雞」影片坐擁數百萬點擊率的網紅「大蛇丸」。遠在日本，也有「木下佑香」這種老牌YouTuber，不時上傳各種「大胃王」影片。

為什麼吃播成為熱門視頻，而人們又為什麼喜歡看人吃飯呢？其實，這牽涉到了人類的生理特徵。「吃」本來就是維繫生命的重要生理活動，怎樣讓自己「願意去吃」，是生物演化的一個大重點，進食動作可以促進腦內組織胺分泌，產生幸福感，就是一個例子。

日本東京醫科牙科大學森山啟司教授帶領的團隊，於2019年發表的研究也顯示，光是「咀嚼」的動作就可以提升大腦皮質、記憶力、小腦運動元等等能力。日本東京醫科牙科大學過去也發表過許多相關研究，包括失智症和落齒病患有著正相關、咀嚼能改善血液循環等等，都顯示人類甚至動物的許多生理現象都會被進食動作觸發。。

而「看人吃飯」，也就是觀看吃播的行為，可以刺激副交感神經產生「共感效應」（Synesthesia，聯覺），也就是雖然觀看吃播時只是視覺和聽覺的刺激，卻能夠連帶刺激到其他感官，產生自己也「正在吃飯」的感覺，進一步促進這種「正在吃飯」帶來的效果，也就是幸福感和大腦提升能力時帶來的全能感。甚至，就算不用實際觀看，光是「想像」就有類似的效果。

不過，自從大陸國家主席習近平於7月前去吉林省視察糧區生產狀況，還針對糧食問題發表了「國內餐飲浪費現象怵目驚心，令人痛心」的評論後，「節約糧食」就成為中國大陸主流的思想，根據中新社於13日報道，全國人大常委會法工委正在對」堅決制止餐飲浪費行為」的要求，研究提出立法工作方案。

其實，吃播成為被「針對」的「餐飲浪費」對象，是因為當「吃播」成為熱門直播視頻，很多網紅都想要進行吃播，但本身其實食量不大，不夠「吸睛」，就出現了「在鏡頭前勉強吃下去後在鏡頭外催吐」的畸形現象；甚至還有用雙胞胎假裝是同一個人吃播，一個吃撐了就換下一個的怪事。

許多視頻平台包括抖音、快手、鬥魚都已經發表聲明，表示呼籲廣大用戶珍惜糧食，拒絕創作暴飲暴食、假吃、催吐、量大多吃來「博眼球」，並且會加強對美食類直播的內容審核，杜絕餐飲浪費行為等等。

延伸閱讀：

【制止餐飲浪費】中國演出行業協會：禁止直播出現假吃催吐等行為

【制止餐飲浪費】官媒點名批評「吃播」　抖音等平台稱將嚴肅處理

文章授權轉載自《香港01》

直播 抖音 網紅

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