聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭對面樓住戶投訴檯燈太光影響睡眠 居民：以為自己開探照燈
香港被稱為「投訴之都」，實非浪得虛名，但有些投訴卻讓惹人發笑。有將軍澳居民日前在facebook發文稱，收到對面大廈的住戶投訴，指其檯燈太光，令他們不能入睡，樓主聽了非常無奈，稱那支燈只有40W，「我以為我開了盞探照燈」。
該網民在Facebook社團「將軍澳主場」發文，指自己住在將軍澳煜明苑，而對面大廈的住戶拍下照片並投訴表示，「說我這盞燈射到他家讓他睡不著」。樓主表示，自己晚上只是在客廳開着一支普通的檯燈，亮度約40W，平時放在窗邊都是向內照射，而非射出窗外，令他感莫名其妙。
貼文引起網上熱議，有網民笑稱這應是檯燈廣告，也有人表示可以搬到樓主對面居住，「這樣不就節省好多電費？」、「不用鑿壁偷光啦」、「知不知道這世界上有個東西叫做窗簾？」但有充滿幻想的網民則指可能是愛情故事的開始。
延伸閱讀：
疫情下港男去診所仍拒戴口罩 斥職員「愚民」：我不戴你是不是會死
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言