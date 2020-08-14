遭對面樓住戶投訴檯燈太光影響睡眠 居民：以為自己開探照燈

香港被稱為「投訴之都」，實非浪得虛名，但有些投訴卻讓惹人發笑。有將軍澳居民日前在facebook發文稱，收到對面大廈的住戶投訴，指其檯燈太光，令他們不能入睡，樓主聽了非常無奈，稱那支燈只有40W，「我以為我開了盞探照燈」。

該網民在Facebook社團「將軍澳主場」發文，指自己住在將軍澳煜明苑，而對面大廈的住戶拍下照片並投訴表示，「說我這盞燈射到他家讓他睡不著」。樓主表示，自己晚上只是在客廳開着一支普通的檯燈，亮度約40W，平時放在窗邊都是向內照射，而非射出窗外，令他感莫名其妙。

貼文引起網上熱議，有網民笑稱這應是檯燈廣告，也有人表示可以搬到樓主對面居住，「這樣不就節省好多電費？」、「不用鑿壁偷光啦」、「知不知道這世界上有個東西叫做窗簾？」但有充滿幻想的網民則指可能是愛情故事的開始。

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文章授權轉載自《香港01》