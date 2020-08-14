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6歲童泳池溺水「長達三分鐘」 場內四名救生員皆無發現

聯合新聞網 / 綜合報導
6歲男童上游泳課溺水長達3分鐘無人發現，直到家人返回場內後才被救起，送醫後出現吸入性肺炎症狀，仍在加護病房治療。 圖翻攝自《澎湃新聞》
6歲男童上游泳課溺水長達3分鐘無人發現，直到家人返回場內後才被救起，送醫後出現吸入性肺炎症狀，仍在加護病房治療。 圖翻攝自《澎湃新聞》

正值暑假期間，許多家長為充實孩子的假期，會報名「游泳課」，不但能在炎炎夏日消暑，更可以學到基本求生技能。但日前在浙江杭州發生一起溺水事件，一位6歲男童在上游泳課時溺水，竟長達3分鐘無人發現，其中一名教練曾距離他不到30公分，直到家人返回場內後才被救起，送醫後出現吸入性肺炎症狀，仍在加護病房治療。

《澎湃新聞》報導，此事件於11日晚間6時左右，發生在浙江杭州的健身游泳館，男童家人表示，為孩子報的是1對1私人教練的游泳課程，場內還配有4名救生員，當時教男童游泳的教練離開去換衣服，就在這時男童不小心溺水，在泳池內不斷掙扎2分多鐘後，男童開始往下沉，人救上岸時已經沒有意識。

當時直到男童的奶奶發現不對勁，大聲呼救後孩子才被救起。對此，醫生表示，男童因為出現吸入性肺炎症狀，心肌也受到影響，幸好經過搶救後，男童已脫離生命危險，目前仍在加護病房治療中。游泳館負責人則表示，目前已將距離男童最近的救生員暫時停職，事件仍在調查中。男童的爸爸則怒斥「這裡的水又不是渾濁的，它是非常清澈的，大家在這麼遠的距離都是看得到底的，而這個教練在幹嘛、這個救生員在幹嘛？」

溺水

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