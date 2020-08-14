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陸網站賣假新冠疫苗 1劑賣2000元

世界日報 / 記者呂佳蓉／綜合報導
媒體報導，中國近日已有人在網路上開賣新冠肺炎假疫苗。 圖／截自微信網頁wx.qq.com
媒體報導，中國近日已有人在網路上開賣新冠肺炎假疫苗。 圖／截自微信網頁wx.qq.com

新冠肺炎疫情持續，很多民眾擔心秋冬之際疫情再起。當前，已有多個國家投入研發疫苗，但大多仍在進行最後臨床試驗。近日，中國社群網站卻出現有人開賣新冠肺炎疫苗，不但包裝為知名藥廠生產，還有仿冒條碼，幾可亂真，一劑要價498元人民幣（約新台幣2091元）。

綜合上觀新聞媒體報導，近日在微信朋友圈上有人開賣新冠肺炎假疫苗，文中寫著「需要新冠疫苗的聯繫我，可做出口，產量低須排隊，9月2日正式上市」。截圖顯示，出售的疫苗有兩款，一款名為「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」，另一款則為「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」。

依據條碼追查到生產這兩款疫苗的公司，分別為北京科興中維生物技術有限公司，與武漢生物製品研究所有限責任公司。不過兩家公司表示，目前疫苗都在臨床研究階段，還未上市，更不可能在朋友圈上販售。

北京科興中維生物技術有限公司負責人說，目前疫苗正在巴西、孟加拉等國家進行三期臨床研究，還沒有上市。武漢生物製品研究所有限責任公司相關負責人則說，目前疫苗已進入三期臨床試驗階段，具備大規模量產能力，但還未上市，價格也尚未公布。

報導強調，上述兩款網傳的疫苗均未上市，不存在一些人員先接種的說法，而且依據「中華人民共和國疫苗管理法」，在微信朋友圈裡兜售疫苗是違法行為，呼籲網友應該積極舉報。

揭露假疫苗的報導一出後，網路罵聲連連，指兜售假疫苗十分離譜，痛批黑心商人為了錢，什麼都做得出來。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前在央視新聞節目呼籲民眾不要太焦慮打疫苗，「我們可以不要太過焦慮，再看一下，疫苗當中到底哪個最終有效。現在國內的防控模式、防控能力，在疫苗出來之前，是可以保障國內經濟平穩有序發展的」。

近來，中國疫情趨緩，不過，這兩天湖北省荊州市和上海都傳有新冠肺炎患者痊癒後多個月後又「復陽」，引起大陸民眾關注。而各地也陸續傳出在進口冷凍食品的包裝或表面，檢測出新冠病毒。中國官方提醒民眾謹慎購買進口冷凍肉製品和水產品。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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