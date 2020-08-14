香港15日恢復內地客轉機2個月 最多可留24小時

香港國際機場將自15日起讓內地機場出發的旅客在港過境轉機，到10月15日為止，至於前往內地的轉機或過境仍暫停。轉機或過境旅客不可以在香港機場停留超過24小時，旅客必須預先確認可在目的地入境。

機管局昨公布，在上述時間內，由內地機場出發的旅客可經由香港機場轉機或過境到其他航點。過境旅客須以同一張機票預約由不同航空公司集團營運的轉機或過境航班，旅客同時必須辦理登記手續及持有兩程登機證列印本，行李也要貼上目的地的標籤。

針對新冠肺炎爆發，香港機場先於4月公布暫停轉機過境服務，後於6月初恢復提供相關服務，但當時不包括自內地機場出發的旅客。

明報報導，國泰空中服務員工會主席王思敏擔心，內地旅客抵港轉機期間，部分會在禁區飲食，增加感染風險；她建議機管局加強防疫措施，一旦有內地城市確診大增，應立即禁止相關地區旅客經香港轉機。

據報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨表示，內地疫情平穩，但部分地方如新疆、遼寧有小規模群組感染，惟機管局未有交代如何識別高危者，例如14日內曾到內地疫情較嚴重地區者。他又建議當局汲取早前有內地旅客滯港的教訓，釐清如何將有關旅客遣返，或在上機前攔截。