暴雨不斷 長江今年第4號洪水周五凌晨形成

大陸水利部長江水利委員會水文局14日上午公告，受強降雨影響，長江上游流量已經超過每秒5萬立方公尺，達到洪水編號標準，因此正式發布「長江2020年第4號洪水」形成，預計15日8時三峽水庫最大入庫流量將達到每秒5萬9,000立方公尺。

大陸各地今年夏季水患不斷，應急管理部副部長兼水利部副部長周學文13日表示，今年以來，洪澇災害已造成6,346萬人次受災、直接經濟損失達人民幣1,789.6億元（約新台幣7,500億元），分別比前5年的均值高出12.7%和15.5%。

中國氣象局副局長余勇表示，今年入汛以來，大陸南方地區先後經歷了20次大範圍強降雨過程，部分地區暴雨致災嚴重；北方進入雨季偏晚，降水總體偏多。

余勇指出，本月14到20日，大陸主要降雨區將位於西北地區東部、華北大部、黃淮北部、東北地區及華南大部、四川盆地和雲南等地，降雨量較常年偏多五成到一倍；南海或西北太平洋則可能會有1個颱風生成。

余勇預估，8月下旬，中國大陸主要降雨區仍然為西北地區東部，華北、黃淮、東北地區及華南、四川盆地和雲南等地，江淮、江南等地仍將維持高溫少雨天氣。南海或西北太平洋預估會有2至3個颱風生成。