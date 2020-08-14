大陸洪澇災損 今年已逾7500億

大陸應急管理部副部長兼水利部副部長周學文昨日表示，大陸今年洪澇災害已造成六三四六萬人次受災，直接經濟損失達人民幣一七八九點六億元（約新台幣七五一六億元）。大陸水利部預估，受近日強降雨影響，長江上游又將出現洪水，部分中小河流可能發生大洪水。

中新網報導，周學文昨在大陸國新辦記者會上表示，今年是一個特殊的年份，年初爆發新冠肺炎疫情，六月以來，長江、淮河、太湖流域發生嚴重的汛情，防汛救災工作面臨嚴峻考驗。

周學文稱，今年汛情災情有「兩超、一多、一少」等四個特點：一是江淮流域梅雨超歷史。江淮流域梅雨季降水量七五九點二毫米，持續時間六十二天，均為一九六一年以來歷史第一位。

二是長江淮河太湖水位超保證。其中，長江發生流域性大洪水，洞庭湖、鄱陽湖區超保證水位，巢湖超歷史水位；淮河上中游幹流部分河段超保證水位；太湖超保證水位。全大陸六三四條河流發生超警以上的洪水。

三是蓄洪圩垸運用多。長江、淮河流域防洪工程出險五二三七處，主要集中在支流和圩堤，有八九二個圩垸運用蓄洪；安徽省共運用行蓄洪區十一個。

四是災害損失重人員傷亡少。洪災造成六三四六萬人次受災、直接經濟損失人民幣一七八九點六億元。因災死亡失蹤二一九人，倒塌房屋五點四萬間。

周學文表示，大陸大部分江河的洪災，主要是由暴雨形成的，根據歷史數據，七月的下半個月到八月的上半個月，是大陸大範圍強降水暴發期，常會導致嚴重的洪澇災害，因此常說「七下八上」是防汛關鍵期。

周學文強調，但這不意味「七下八上」之後汛期就結束了，事實上大陸的主汛期一直要延續到九月底，下階段發生洪澇災害的可能性仍然很大。

大陸水利部預計，未來三天四川中北部、甘肅南部、陝西西南部、京津冀等地將有大暴雨。受降雨影響，長江上游將出現洪水，岷江、沱江、涪江等支流水位較高，部分中小河流可能發生大洪水。