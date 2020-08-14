被迫回中國 只剩網課的留學生

前言：受新冠疫情影響，線上網課成為目前大學生讀書的常態。對於已經歸國的中國留學生來說，長期連線海外上網課顯得無奈，不但面臨時差挑戰，期待的校園生活也完全破滅。

美國多數高校因疫情清空校園，要求學生回家進行線上學習，部分中國留學生因此返回中國。但遠程網課面臨時差考驗，同時缺少和教授的互動，課堂氛圍較差。當初他們選擇出國其中一個原因就是想體驗當地文化，但如今交了巨額的學費卻無法享受應有的線下實踐教學與當地校園生活。

澎湃新聞報導，「紐約大學要求月底前清空宿舍，所有課程轉為線上，我好不容易買到了機票，就飛回國上網課了。」像紫玥一樣無奈回國上網課的中國留學生不在少數，時差成為了他們第一個要解決的問題。

時差影響 凌晨3點半上課

相比起在美洲的留學生，留學歐洲的中國同學較為幸運。「德國比中國晚了6小時（夏令時），所以他們當地早上上課的時候，中國正好下午2時左右，最晚的課程大約結束於晚上9時，對我來說時差沒有什麼太大影響，甚至更加方便。」留學德國的小楊這樣說道。

英國愛丁堡大學的小陳說他們的講課都是錄播形式，不受時差影響。倪雅所在的加拿大皇后大學也考慮到時差因素，在直播課外增加了錄播。

除了將網課改為錄播形式，一些課程還主動適應海外留學生的時間需求。美國紐約大學的紫玥說，她有一門討論課本來是中國時間凌晨3時半上課，教授將中國學生集中到兩個小組，改到中國時間的晚上討論。

除了時差問題，直播也帶來了很大的困難。紫玥說：「直播時網絡連接時有間斷，聽不清楚就只能看錄影再聽一遍，重複勞動費時費力。」小楊覺得直播課程中，很多同學選擇靜音並關閉攝像頭，缺少了線下課堂的氛圍。

長/在中國上學的“海外”留學生 新華社

成績不公 或主動留級一年

倪雅的期末考試由於疫情原因全部變為了線上考試，學校考慮到有不同時區的學生，將考試時間按照時區分別開始，但都是通過網上發放PDF試卷的形式，全部開卷，沒有監考，全憑自覺。

線上考試方式的鬆懈並不是學生們唯一擔心的地方，真正令人在意的是成績判定變得更寬鬆了。紫玥所在的商學院財務會計課程本來有嚴格的成績規定，只有前35%的同學能拿到A檔，但是網課期間改為了85分及以上即為A，能拿到A的人變多了。

小陳就讀的愛丁堡大學甚至直接取消了大一大二的期末考試，因為大一大二成績不影響畢業，課程成績也改為Pass/Fail（通過/不通過），這讓努力學習爭取拿A的小陳覺得很不公平，也會讓她在日後申請實習時無法拿出優異的在校成績。

對於操作學習需求較強的理工科學生來說，最大的困難還是無法進行線下實驗課。倪雅的專業是計算機，他的習題課和實驗課在3月網課開始後就直接取消了，最終成績按照之前的測驗成績重新平攤給分，倪雅覺得這學期的學習很不扎實。

小楊是紡織專業的研一學生，回國後無法進入實驗室上課，他決定在明年春季學期重讀本學期的課程，即主動留級一年。做出這一決定的另一個原因是小楊覺得他完全缺少了歐洲的社交生活，失去了口語環境和獨立生活的機會，這有違當初留學的初衷，文化體驗的缺失對歸國海外留學生來說可能是最大的遺憾。

社交遺憾 同學斷聯零來往

留學生最大的收穫之一本是能夠深入當地文化體驗風土人情，然而這在回中國後都不復存在。小楊和同學在歐洲旅遊的計畫完全泡湯了。留英學生小陳鍾情音樂劇與戲劇，「本來計畫好趁春假去倫敦旅遊，看甜茶 （提摩西·夏勒梅）出演的一個舞台劇，刷音樂劇《漢密爾頓》和《悲慘世界》，現在全沒了。」此前她費了千辛萬苦拿到EY安永的offer，很想到總部去看一看，可惜最後變成了線上實習。

另一方面，居家網課生活也在很大程度上改變了他們的社交圈。小楊的朋友多為外國友人，回國後，他雖然與國外同學通過視頻直播分享生活，但是總體來說交流還是變少了。「和朋友溝通上的缺失很糟糕，即使明年依舊上網課，我也要回德國上學。」小楊說。

紫玥則表示，在校時，她能夠通過社團和美國同學玩在一起，本學期就沒有這樣的機會了，以至於她的社交圈幾乎限定在中國學生範圍內。她和美國室友因為時差等問題幾乎處於斷聯狀態，而在網課的授課形式下，她基本只和中國學生交流。而對於倪雅來說，過去這一學期的生活狀態遠沒有在校時好，睡覺、吃飯和打遊戲差不多構成了網課空閒時間。

「在加拿大時，去基督教教會算是我和中國人社交的一個途徑。在學校我還打打羽毛球，認識一些外國人。可是這個學期，我的人際交往幾乎為零。」紫玥難掩惋惜之情。

長/在中國上學的“海外”留學生 葉玉鏡

疫情未明 先找工作等開學

報導指出，目前一些海外高校已經明確了下學期的授課安排。部分英國、美國高校明確表示下一學期將會完全以網課形式進行授課，劍橋大學甚至已經將接下來一學年的所有線下lecture（講座課）都改為線上授課。

倪雅的學校已經明確通知下學期的教學將會完全以網課進行。他的上課時間為當地時間上午8時半到下午4時半，對應中國的晚上8時半到凌晨4時半，一旦需要上直播課，時差的影響著實令人有些難以接受，他甚至因此偶爾會生出「想要gap（休學）一年」的念頭。

即將大三的小陳也表示，如果有考試還是希望能夠零時差進行。下學期，愛丁堡大學的校園預計將會開放，但是課程仍然以線上授課為主，只有小班課程會儘量採取面授形式。目前，她仍然還在猶豫下學期是否要留在中國，儘管想要返校，但家人擔心安全問題，天價機票也制約了她回程的計畫。

對於紐約大學的紫玥而言，雖然下一學期學校將不會正常開放，但她依舊能夠享受到線下的教學，紐約大學採取了go local的措施，安排留學生至各自所在地的教學點線下學習。紫玥下一學期便會前往上海紐約大學參與線下教學，而上紐大未提供的課程仍然可以以網課的形式遠程學習。

這樣的解決方案雖然必定與正常的線下授課有所不同，但也為學生儘可能地提供了在大學校園的物理空間中參與學習的實感，也避免了學生在高價機票和時差顛倒之間的艱難抉擇。除了紐約大學，康奈爾大學也選擇了類似的方案，為無法返校的國際學生提供了Study Away Program，中國學生可以根據自己的專業選擇北大、清華、上海交通大學等學校完成下一學期的學業。

疫情對小楊的未來規畫產生了比較大的影響。由於不滿線上授課的教學效果，他決定等到明年3月德國春季學期開學後，赴德重讀研一第二學期。他打算在中國找一份工作，希望以此度過等待開學的漫長時期。

儘管倪雅、小陳和紫玥對下一學期的學業安排有各自的顧慮，但他們終究打算努力克服或接受這些困難，繼續學業。他們相信，教育的水準和文憑的含金量並不會因為疫情造成的線上授課而打折扣。