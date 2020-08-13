橫琴新口岸18日啟用 日通關可超22萬人次

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
澳門政府表示，經粵澳兩地政府協商後，橫琴新口岸定於8月18日下午3時正式啟用。新華社
澳門政府表示，經粵澳兩地政府協商後，橫琴新口岸定於8月18日下午3時正式啟用。新華社

澳門政府表示，經粵澳兩地政府協商後，橫琴新口岸定於8月18日下午3時正式啟用，新口岸啟用後，橫琴口岸日通關能力，將從目前約2.5萬人次提高到超過22萬人次，開通後將實施「合作查驗、一次放行」通關新模式，最快過關時間不超過1分鐘。

橫琴口岸是粵澳往來的重要通道，先前經該口岸往來兩地，仍採用傳統的「兩地兩檢」通關模式，出入境人員、車輛、貨物必須經過兩道關口、接受兩次檢查，耗時長且不便利。

為適應珠澳兩地日漸頻繁的經貿往來需求，橫琴口岸新旅檢區域開通後將實施「合作查驗、一次放行」通關新模式，只需排一次隊就可完成出入境手續。

未來在客、貨車通關查驗亦採用一次放行模式。此外，橫琴口岸已預留了對接澳門輕軌延長線的接口，屆時旅客搭乘城軌到橫琴站后即能無縫對接澳門輕軌。

新旅檢區域正式啟用後，橫琴口岸日通關能力將從目前約2.5萬人次提高到超過22萬人次，一舉提升十倍；日通關車輛容量從約2,700輛次提高到超過7,000輛次，年通關容量或可達8,000萬人次。

未來，橫琴口岸還將把「合作查驗、一次放行」模式延伸至客、貨車查驗中，在提升口岸通關能力和效率的同時，進一步為兩地之間的交通運輸、人員往來和經貿活動提供便利，加速優質資源流動，為珠澳合作開發橫琴提供有力支持。

南方日報報導，原澳門蓮花口岸整體搬遷至橫琴口岸澳方口岸區；橫琴口岸原旅檢通道及出境車道，全部搬遷至橫琴口岸新址，也就是橫琴新區環島東路2050號，入境車道暫時保留在原址。

原在橫琴口岸通關的貨運車輛，將臨時分流至港珠澳大橋珠海公路口岸和珠澳跨境工業區專用口岸通關。

澳門 輕軌 車道

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