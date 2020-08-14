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中國鐵路動車組 未來發展方向確定

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）出台的《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》提出，加強新型載運工具研發應用。

國鐵集團機輛部副主任吳國棟表示，未來，中國鐵路動車組主要發展方向確定：一是更高速度等級動車組。吳國棟稱，國鐵集團正在統籌規劃利用既有高鐵線路開展新一代高速動車組研製工作，基本目標是安全穩定、節能環保、平穩舒適、經濟可靠，總體技術水平世界領先，能够推動和引領世界高速列車技術進步。　　

二是智能動車組。通過互聯網、人工智能與高鐵的深度融合，推動智能行車、智能運維、智能服務等智能技術應用，為旅客提供更安全、高品質、多元化的運輸服務。　　

三是復興號城際動車組。隨著新型城鎮化的發展和區域性城市群的形成，城際鐵路客流呈現快速增長的趨勢，城際動車組將是未來新的發展需求。　

四是高鐵快運動車組。中國電商行業發展快速，快捷貨運市場潛力巨大。國鐵集團正在積極開展高鐵快運動車組研究，提前探索高鐵快運市場需求和運輸模式，發揮高速鐵路快速、準時、安全等特點，提高運輸資源利用率和經濟效益，拓展鐵路快捷貨運服務。　　

截至目前，中國動車組保有量已達3600多組，其中復興號動車組約690組，佔世界高速列車總保有量的一半以上。

《規劃綱要》還提出，到2035年，研製智能型復興號動車組，實現時速350公里自動駕駛功能，列車將擁有利用北斗衛星導航技術、5G通信技術等構成空天地一體化的「超級大腦」。

國鐵集團表示，未來，中國鐵路將朝著數字化、智能化、智慧化發展方向不斷前進。

高鐵 列車

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