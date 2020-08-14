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陸規畫2035年 建成現代化鐵路網

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸規劃2035年建成現代化鐵路網，圖為日前安徽水蚌鐵路蚌埠段改線工程跨越京滬鐵路轉體梁成功轉體。（新華社）
大陸規劃2035年建成現代化鐵路網，圖為日前安徽水蚌鐵路蚌埠段改線工程跨越京滬鐵路轉體梁成功轉體。（新華社）

中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）13日披露，國鐵集團已出台《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》（以下簡稱《規劃綱要》），提出了中國鐵路2035年、2050年發展目標和主要任務。

《規劃綱要》提出，到2035年，率先建成服務安全優質、保障堅強有力、實力國際領先的現代化鐵路強國。其中內容包括：率先建成現代化鐵路網，全國鐵路網20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右，20萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，其中50萬人口以上城市高鐵通達。　　

鐵路自主創新能力和產業鏈現代化水平全面提升，智能高鐵率先建成，智慧鐵路加快實現。運輸服務供給品質一流，形成大陸全國1、2、3小時高鐵出行圈和全國1、2、3天快貨物流圈，人享其行、物暢其流。　　

鐵路運輸安全持續穩定，人防、物防、技防「三位一體」的安全保障體系健全有力。運營效率效益更加優良，主要運輸經濟指標保持世界領先，主要經營效益指標位居世界前列，國鐵集團成為世界一流企業。　　

鐵路應對突發事件及自然災害、完成急難險重任務、服務重大戰略、維護國家安全的能力全面提升。

中歐班列成為具有國際影響力的世界知名鐵路物流品牌。

規劃提出，到2050年，中國全面建成更高水平的現代化鐵路強國，全面服務和保障社會主義現代化強國建設。

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