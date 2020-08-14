陸規畫2035年 建成現代化鐵路網

因為一次意外直播代打，90後的重慶妹子奕萌成了一名「吃播」，鏡頭前一口接一口吃下食物的她在杭州吃貨界打響名號，但每日吃掉一、兩千元的開支讓她最後背債20多萬人民幣後黯然退出這一行，「吃播的錢不好賺，最終消耗的是自己」。

2020-08-13 15:05