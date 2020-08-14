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陸規畫2035年 建成現代化鐵路網
中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）13日披露，國鐵集團已出台《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》（以下簡稱《規劃綱要》），提出了中國鐵路2035年、2050年發展目標和主要任務。
《規劃綱要》提出，到2035年，率先建成服務安全優質、保障堅強有力、實力國際領先的現代化鐵路強國。其中內容包括：率先建成現代化鐵路網，全國鐵路網20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右，20萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，其中50萬人口以上城市高鐵通達。
鐵路自主創新能力和產業鏈現代化水平全面提升，智能高鐵率先建成，智慧鐵路加快實現。運輸服務供給品質一流，形成大陸全國1、2、3小時高鐵出行圈和全國1、2、3天快貨物流圈，人享其行、物暢其流。
鐵路運輸安全持續穩定，人防、物防、技防「三位一體」的安全保障體系健全有力。運營效率效益更加優良，主要運輸經濟指標保持世界領先，主要經營效益指標位居世界前列，國鐵集團成為世界一流企業。
鐵路應對突發事件及自然災害、完成急難險重任務、服務重大戰略、維護國家安全的能力全面提升。
中歐班列成為具有國際影響力的世界知名鐵路物流品牌。
規劃提出，到2050年，中國全面建成更高水平的現代化鐵路強國，全面服務和保障社會主義現代化強國建設。
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