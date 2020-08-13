男開冷氣吹整晚 起床全身「僵硬發麻」掛急診

台灣今夏高溫飆到39.5℃，讓很多人都只能躲在冷氣房，但冷氣帶來的不只是舒適感，日前在中國大陸深圳有位男子某日吹著冷氣睡覺，一起床就發現脖子、肩膀發麻，表情難以控制，刷牙時還不自覺流口水，讓他嚇得趕緊就醫。醫師做完幾項基本檢查後，就表示男子這是「面癱」的症狀，而病發原因則和整晚吹冷氣有關。

據《南方都市報》報導，深圳一名胡姓男子在11日到南方科技大學醫院掛號，並向醫生表示自己一睡起來，就發現側臉和脖子都有點僵硬、發麻，到廁所刷牙時，發現自己嘴角還沒辦法緊閉，口水不停流出，讓他趕緊到醫院求救。醫生就指示他做幾個臉部動作，包含抬眉毛、閉眼睛、吹口哨等，最後診斷他是臉部神經發炎，也就是俗稱的「面癱」。

而對於病發的原因，醫生則懷疑是「過度吹空調」。問及近期吹冷氣的頻率，胡姓男子則表示，自己當天出門逛街回家時熱的滿頭大汗，一回到家就立刻開冷氣，不僅如此，他睡覺時還同時打開電風扇，就這樣吹了一整晚的冷風。

南方科技大學醫院康復醫學科主任劉醫生指出，在夏天很多患者經常會出現這樣類似的面癱症狀，通常是因為患者「過分貪涼」。醫生也提醒，開空調消暑也要適當，尤其是在夜間開窗戶、冷氣、電風扇睡覺，都容易受到寒氣入侵，導致面部神經中的血管因為收縮誘發痙攣，引起臉部神經組織水腫，進而造成面癱。

醫師說這種症狀發病一周內採取治療措施，一般2-3個月可痊癒，但若是治療時間拖延，便有可能就會出現後遺症，導致未來有口眼歪斜的情況。也藉此提醒天氣冷時外出可以攜帶口罩禦寒，用溫水洗臉、按摩臉部穴道等，都可以加速病情更快復原。