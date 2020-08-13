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大陸交通水平完勝台灣？ 網一語道破「讓你體會什麼叫狼性」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友討論起中國和台灣的交通水平差異，大部分網友認為中國交通並沒有比台灣好。 圖/ingimage
網友討論起中國和台灣的交通水平差異，大部分網友認為中國交通並沒有比台灣好。 圖/ingimage

台灣與中國大陸之間的差異，一直是兩岸人民喜歡討論的話題，尤其最近市民大道的塔城街口取消直接左轉一事，以及立委提案消滅檢舉達人一事，都讓台灣的交通問題再次浮上檯面，於是這次就有網友在PTT問到「大陸的交通水平怎樣？」引起網友熱烈討論。

網友在PTT八卦板表示，他認為台灣交通惡劣，像是民代關說銷單情況常見，還有立委說要廢除個人檢舉，令他對台灣感到失望，於是問網友，「那麼對岸那麼強大，十年內將超過美國，他們的交通好嗎？」

網友一面倒表示「沒比台灣好」，「高鐵可以，其他不行，動車也別去擠」、「開車很可怕，比台北還可怕」、「紅燈能右轉，喇叭按不用錢，超亂」、「除了一線城市以外都很恐怖，重點是大家感覺都不要命，好像不違規會死一樣，行人也沒在怕的，變線也沒在打燈的，直接硬切逼你讓他」、「讓你體會什麼叫狼性」、「喇叭是車子最重要的設備」。

不過也有網友認為中國城鄉差距極大，不能一概而論，「上海的話還行，會禮讓行人，也比較沒人敢違停，但也僅限市區，郊區一點跟其他二三線城市就是笑話了，在高速公路上迴轉的都看過」、「杭州城區真的讚」、「在煙台，每個紅綠燈上面都有監視器，所以大部分都還是很守規矩。不過開車真的都沒在讓的，巷道就直接衝出來，變換車道就直接切你前面」。

也有網友平心而論，「到處都是人行道深圳的話，汽車還會禮讓行人，大多有專門的右轉車道（不用等紅燈）、行人庇護島，只談交通規畫的話，我覺得比台灣好上不少，素質的話就看地點，罰很重的城市就比較乖」。

車道 人行道 上海 一線城市 深圳

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