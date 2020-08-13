A學生伙食費 江蘇一小學主任年貪550萬元

江蘇一所小學的小學生一天8.5元（人民幣，以下同，約新台幣36元）午餐費竟被剋扣5元（約新台幣21元），總務主任一年貪了131萬元人民幣（約新台幣550萬元）。

中央紀委國家監委網站日前發表視頻《無錫整治學校食堂腐敗——一頓午餐引發的改革》。這是繼7月以來，中紀委國家監委網站第二次提及龔秀娟貪污學生伙食費一案。

瀟湘晨報微信公眾號報導，2018年5月，一篇反映江陰市山觀實驗小學午餐問題的文章引發熱議。經查，時任總務處主任龔秀娟利用職務便利一年多時間貪污學生伙食費131萬元，相當於每名學生每天8.5元的午餐費中有5元被剋扣。2019年1月，龔秀娟獲刑五年，並處罰金30萬元。

據報導，龔秀娟被判決後，無錫市委對全市568所公辦中小學幼兒園671所食堂進行專項巡查。2019年5月，巡查結果顯示，江陰市華士實驗中學黨支部書記、校長趙愛民等8人因同樣食堂腐敗問題被立案調查。

食材採購最容易滋生腐敗。對此，無錫進行學校食堂治理改革，成立全資國有配送公司，建立起「統一採購，統一加工，統一配送，統一價格，統一質量標準、統一服務規範」的配送體系。無錫市紀檢監察機關在加強日常監督的同時，督促相關職能部門履行主體責任，加強對食材採購等環節的監管。到2020年5月，95%的學校都實行集中配送。