遼寧這片「緋紅海灘」 每年吸引200萬人朝聖

中國遼寧省北部的盤錦市大窪區，每到秋天都會有大量遊客湧入，只為親眼欣賞當地著名的「緋紅海灘」。

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CNN報導，這片「海灘」特別的是它並非由沙子組成，而是占地6667公頃（約66.67 平方公里）的濕地，被當地稱為「中國最浪漫的遊憩海岸線」，也被列為國家風景區，其代表性的色調出自於生長在濕地上的大片鹼蓬屬植物。

「緋紅海灘」因地理位置與土壤酸鹼度關係，有利於「鹹蓬草」的生長。鹹蓬草在春季開始發芽，最早在7月開花，緋紅的色彩在臨近秋天時會逐漸明顯，直到9、10月達到頂峰，將整個海岸線染成一條深紅色的地毯，放眼望去彷彿無邊無際。

「緋紅海灘」棲息著260多種不同種類的候鳥，其中包括瀕危的黑嘴鷗和野生的丹頂鶴。根據該濕地度假村管理委員會的說法，「紅灘」每年可以吸引超過200萬遊客來到盤錦市。官方也在濕地上建了一條蜿蜒的木棧道，方便遊客就近欣賞這片獨特美景。