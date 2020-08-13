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曾困上海10年 2白鯨笑歸海洋

世界日報 / 中國新聞組╱北京13日電
動物保護專家為白鯨設計的特製「擔架」，用於陸地上移動。圖／取材自推特
動物保護專家為白鯨設計的特製「擔架」，用於陸地上移動。圖／取材自推特

12歲的小白鯨姊妹花「小白」與「小灰」，2歲時在俄羅斯海域被捕，隨後被販售給中國上海的長風海洋世界，開始長達10年的表演生活。近日在英國慈善機構「海洋生物基金會」的幫助下，小白與小灰正徜徉於冰島克列特維克海灣保護區，隨後就會重返大自然懷抱。

來源：聯合新聞網

CNN報導，上海的長風海洋世界被英國默林娛樂集團收購，該集團一向反對鯨魚和海豚被圈養，因此主動協助小白與小灰重返海洋。

報導指出，小白與小灰一年前踏上回家之路，陸海空交通共計6000英里（約9656公里）。為了讓小白鯨順利返家，動物保護專家及專業獸醫團隊設計了特製的「擔架」，讓牠們習慣被卡車、拖船和起重機移動；另外，還為牠們設計一系列訓練，包括飲食調整、水下呼吸訓練與上平台訓練等。

數日前，小白與小灰被送往全球第一個白鯨保護區，住進了海灣的新家，牠們在這裡待上一段時間，適應開放水域的環境。基金會負責人說牠們正安全地待在保護區內的適應池，這意味著它們距離真正的回家只有一步之遙。」

生活科學報導，「小白」和「小灰」現在約12歲，它們有望活到40多歲，位於冰島的保護區很有可能就是它們未來的家園。經過在適應池的短暫適應後，白鯨們將勇敢地遊向海灣的開放水域。

基金會說，全球目前還有300多頭人工飼養的白鯨，它們也等待著像「小白」和「小灰」一樣，開啟自己的新篇章。

小白鯨姊妹花被販售給上海長風海洋世界，表演生活長達10年。圖／取材自微博
小白鯨姊妹花被販售給上海長風海洋世界，表演生活長達10年。圖／取材自微博

保護區 上海 冰島 鯨豚 鯨魚

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