90後重慶妹子的吃播生涯…當大吃變成一種煎熬

因為一次意外直播代打，90後的重慶妹子奕萌成了一名「吃播」，鏡頭前一口接一口吃下食物的她在杭州吃貨界打響名號，但每日吃掉一、兩千元的開支讓她最後背債20多萬人民幣後黯然退出這一行，「吃播的錢不好賺，最終消耗的是自己」。

錢江晚報報導，在拚流量、博眼球的當下，不需要過多的才藝和顏值，越來越多的年輕人做起了「吃播」。

1米63的個頭的奕萌只有94斤，她從小就能吃，最多時吃下13斤多的食物。可能是家裡有大胃王的基因，「 每頓飯我都要這麼吃，差不多7、8斤的東西要吃進去」。

2018年，一次偶然的機會，奕萌與一直播平台簽約，走上了專職「吃播」的道路。

每天直播三小時，她至少花兩小時準備和化妝，還要在粉絲群裡聊天、玩遊戲增加黏性。名氣最高的時候，她有400多萬的粉絲。

包子、麵條等平價食物吃多了之後，粉絲們開始提要求「吃點貴一點的東西吧，盤子和碗也要好看點嘛」。

於是奕萌開始吃起昂貴的日料，高級的西餐，最貴的一頓，她一個人吃了3000多元人民幣。她不滿足於在杭州找吃的，還會坐飛機去廣州、深圳、北京、武漢等地方做直播，吃當地的美食。

「平台一個月底薪2000元，其他全靠粉絲送禮物，」可是這些收入還是支付不了她的開支，「購置服裝，飛去各地吃的費用等等，我的錢越來越不夠花」。最後，奕萌走上網貸的道路，以債還債。

奕萌難過的說，沒做吃播的時候，吃東西是享受，但是吃播播到後來，變成痛苦地吃，「吃東西變得不幸福了」，她的身體也出現了各種小問題：經常坐在家裡不動彈，走路沒那麼靈活；因為長期喝碳酸飲料，吃糖，她有了很多蛀牙。

在2020年初離開這一行的奕萌表示，別以為吃播的錢好賺，最後消耗的其實是自己，「吃播時一定要保持良好的狀態，人要亢奮，否則很難去調動直播間其他人的情感，真的挺難的」。