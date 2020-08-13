追捧美貨？漢堡北京首店大排長龍

無懼中美關係緊張，紐約漢堡品牌Shake Shack昨在北京的首店開張，大排長龍。

Shake Shack目前在香港、上海有11家店。新華社引述Shake Shack全球首席執行官蘭迪·加魯蒂說，中國是全球最重要的市場之一，北京代表新的消費前沿，「能在北京開店，我們深感榮幸」。

香港明報報導，Shake Shack昨在北京的首間店於三里屯開張。許多民眾無懼暴雨預警，清晨即來排隊；由於就餐人數眾多，Shake Shack不得不在店外實行人流管制。

據報導，Shake Shack在臨近中午開門，排了三個多小時隊的李小姐點了一個牛肉漢堡、一杯「京漫胭脂」雪糕。她稱「京漫胭脂」是吸引她來打卡的主要原因。「可以體味一下老北京糕點和美國的奶昔兩種不同的餐飲文化的碰撞」。除「京漫胭脂」外，Shake Shack還推出「冰糖胡同」奶昔和「糖炒三栗屯」雪糕，融入了老北京冰糖葫蘆和糖炒栗子的小吃文化。

另一名顧客陳先生說，現在中美關係異常緊張，但他不認為吃美國的食品就是賣國的體現。「美國的漢堡品牌在北京銷售北京的文化產品，這是一種文化的融合與認同。為什麼非要對立呢？」