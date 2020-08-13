中國防疫溫度計…飛機餐熱食回來了

疫情降溫，飛機上的熱食又回來了。

中新網報導，以前疫情防控要求是冷餐，熱食的恢復是疫情降溫的一個標誌，「您需要雞肉飯還是牛肉飯？」「您需要米飯還是麵條？」如果最近乘坐過飛機，會發現類似久違的問候又回來了。

7月，南方航空、海南航空等航司的旅客已經享受到冒著熱氣的飯菜。進入8月，隨著東方航空和國航分批恢復國內航班機上熱食，到8月中旬，國內大多數航空公司的國內航班將完全恢復熱食供應。

「飛機上已經恢復熱食了，以前疫情防控要求是冷餐。這次沒有提供水果和甜品什麼的，但是熱食的恢復是一個標誌，說明好起來了。」不過出於個人考慮，7月15日搭乘南航航班從廣州出發前往昆明的郝鵬當時沒有在飛機上用餐。他注意到，周圍的一些旅客也做了同樣的選擇。

事實上，郝鵬是南航恢復機上熱餐的首批乘客。7月15日起，南航恢復部分國內航線機上和明珠貴賓休息室餐飲服務標準。執行範圍為除北京航線外，南航所有實際承運的國內航班。

此外，南航還恢復官網、APP等機上兩艙餐食和特殊餐食預定功能。航班熱食恢復的背後是統一部署。6月18日，民航防控工作領導小組辦公室發布《運輸航空公司、機場疫情防控技術指南(第五版)》，要求低風險航班提供正常餐食服務，可提供熱食，不提供冷菜、冷葷及食用冰款。

郝鵬表示，「允許全機上百人就餐，這是一個好轉的標誌，說明疫情風險已經很低。雖然這次往返我沒有吃，但是下次坐飛機，可能就會在飛機上吃了。」