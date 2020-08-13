呼應習近平杜絕「舌尖浪費」 央視倡「光盤」 吃播被下架

中國國家主席習近平日前指示要制止餐飲浪費行為，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍後，各地紛紛響應再啟2013年的「光盤行動」，呼籲拒絕「剩宴」。央視特別點名網路流行的「大胃王吃播」嚴重浪費。據了解，已有多個直播平台將「吃播」影片下架。

澎湃新聞報導，中國商業聯合會、中國連鎖經營協會、中國烹飪協會、中國飯店協會、以及美團點評聯合昨天向全國餐飲行業發起了《關於制止餐飲浪費行為 培養節約習慣的倡議書》，提出要轉變經營方式，推動健康消費，餐飲企業要總結「光盤行動」的經驗和成果，在小份菜和套餐的開發，與提供公筷公勺、分餐制服務上不斷推陳出新。

《倡議書》建議餐飲企業建立懲戒機制，在點餐環節，要對顧客履行提醒義務，對於明顯超量的需求應及時勸止；對待顧客的中途加餐，餐飲企業應及時回應；對於取用自助餐造成浪費的行為，餐飲企業應事先告知需加收餐費或服務費。

央視新聞聯播前晚報導，自從2013年開展「光盤行動」以來，點菜適量、剩餐打包等文明用餐的理念開始深入人心，但是一些地方餐飲浪費的現象仍然存在，厲行節約、拒絕「舌尖上的浪費」，還需要從每一個人做起。

報導稱，自助餐往往是餐飲浪費的「重災區」，在江西永新縣一家自助餐廳，牆上貼著「浪費超過100克，加收10塊錢」，這樣的措施也能起到不小的警示作用。

新華社昨天引述在北京一家餐館用餐的民眾表示，「以前請客吃飯，覺得多點些菜有面子。現在去餐廳吃飯，我們都以『光碟』為榮。」

人民日報頭版昨天刊出評論稱，中國每年浪費的糧食約3500萬噸，接近糧食總產量的6%。其中，城市餐飲業僅餐桌上食物浪費量，就高達1700萬至1800萬噸，相當於3000萬至5000萬人一年的食物量。

另外，央視日前播出專題節目，批評在多個影片直播平台上流行的「大胃王」直播，「這是一個非常不好的苗頭，這種消費導向是非常讓人擔憂的，和建立全社會的節約意識，減少食物浪費完全背道而馳。」

據媒體報導，昨日有多個直播平台將「吃播」下架，有平台宣布整治「以多吃為主題的吃播秀」，「禁止擺滿開吃、禁止暴飲暴食。請所有大胃王相關內容暫停發布！」違規者將被封號，並不予解封。