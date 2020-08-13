在廣東當律師 台港澳192人獲准

廣東省政協提案委員會12日披露，廣東省人力資源和社會保障廳日前對台盟廣東省委會有關政協提案作出答覆指出，廣東積極推動取得大陸國家法律職業資格的台港澳居民在粵從事律師職業，目前已有取得大陸國家法律職業資格的165名香港居民、14名澳門居民、13名台灣居民經批准成為廣東省執業律師。

中新社報導，針對台盟廣東省委會「關於採認台港澳青年境外職業資格的提案」，廣東人社廳表示，廣東積極推動香港律師事務所設立駐粵代表機構，目前廣東省共有24家香港律師事務所駐粵代表處，派駐代表26名，居中國大陸第一。

廣東積極推動粵港澳律師事務所合夥聯營試點，推出「廣東省司法廳關於香港特別行政區和澳門特別行政區律師事務所與內地律師事務所在廣東省實行合夥聯營試行辦法」，並先後三次對該辦法進行修訂，降低合夥聯營律師事務所准入門檻，擴大執業範圍。

目前，廣東省共設立11家粵港（澳）合夥聯營律師事務所，共有52名香港律師、16名澳門律師到聯營所執業。

同時，廣東積極推動粵港澳律師事務所互派法律顧問，目前已先後有15家廣東省律師事務所聘請14名香港律師、1名澳門律師擔任法律顧問；通過建立「一帶一路」法律服務網、建立粵港澳三地律師服務專業領域名錄等方式和途徑，健全完善粵港澳台律師人才數據庫，推動粵港澳台律師合作交流。