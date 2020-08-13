大陸保護 亞洲象增到300頭

雲南西雙版納大陸國家級自然保護區管護局打造的世界領先的亞洲象生態保護系統，通過雲計算、物聯網、大數據、人工智能等一系列科技手段實現對亞洲象的全天候監測和觀察，緩解人象衝突，並為拯救瀕危物種、探索人與自然和諧共生及可持續發展這一長遠命題注入科技力量。

中新社報導，闖入農田取食還破壞農作物，損毀農地設施和居民財產，更不幸的是造成人員傷亡……該如何解決頻頻發生的人象衝突，成為了中國大陸保護野生亞洲象工作中的一道必答題。

亞洲象是世界自然保護聯盟確定的瀕危物種之一，1980年代初，中國大陸境內的亞洲象僅有170頭左右。隨著雲南西雙版納國家級自然保護區的建立和推行保護措施，中國大陸亞洲象數量已增長到約300頭，其中約95%的亞洲象種群棲息在保護區內。

隨著亞洲象種群數量的增長，保護區的工作也面臨新挑戰。一方面，越來越多的亞洲象為尋找食物走出棲息地，人象衝突加劇。另一方面，生活在雨林深處的亞洲象種群行為模式、生活習性及生態環境也在發生改變，科學家們需要更多數據來掌握亞洲象習性和規律，為亞洲象長遠保護提供科學依據。

雲南西雙版納國家級自然保護區科學研究所副所長郭賢明表示，西雙版納亞洲象棲息地境屬熱帶雨林，地貌複雜，道路不通，不利於觀察與追蹤，傳統的監測預警工作主要依賴人工觀察大象糞便、腳印，在無人機的協助下，步行追蹤象軌跡、預測路線，並對周邊居民發出預警。

浪潮與保護區管護局聯合打造的亞洲象生態保護系統，在雨林內實時蒐集亞洲象的行為數據和行進軌跡，在邊緣端利用人工智能技術實現毫秒級精準辨識，準確度高達96%。目前，這一識別精度還在不斷提升。

自今年5月該系統正式投入使用以來，覆蓋的所有預警區域內還未發生因人象衝突而導致的人員傷亡事件。

浪潮信息副總裁、浪潮信息服務器產品線總經理沈榮稱，浪潮目前也正在嘗試將亞洲象保護系統應用在其他地區的珍稀物種，如滇金絲猴、黑頸鶴、麂子等動物的監測與保護中，希望能够為未來更多區域的生物多樣性研究提供支持。